Corte : Ils courent la nuit, à la lumière de leurs frontales

Mario Grazi le Lundi 1 Décembre 2025 à 17:11

On le sait, Corte est la capitale du trail avec son fameux Ultra Trail di Corsica connu dans le monde entier. Et c’est pour cette raison qu’elles et ils sont de plus en plus nombreux à tenter l’expérience des courses en montagne. Cela nécessite des entraînements spécifiques et les créneaux, lorsqu’on travaille ou que l’on est étudiant, sont limités. C’est pourquoi, ils ont fait le choix de courir la nuit, éclairés par leurs lampes frontales. C’est ce qu'expliquent Corse Net Infos Charlotte Edwards, Paul Maisonnas et Alexis Cario.