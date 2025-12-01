Corte - L’école primaire des Purette a célébré A Festa di a Nazione

Mais avant de disperser les élèves dans différents groupes, la directrice de l’école a insisté sur le sens de cette célébration. Elle a donc rappelé que c’est lors de la cunsulta tenue en janvier 1735 au couvent de Sant’Antone di a Casabianca que Ghjacintu Paoli, père de Pascal Paoli, proclamait la république de Corse suite à une révolte contre Gênes. A cette occasion la Corse était placée sous la protection de la Vierge Marie dont on fête l’Immaculée Conception le 8 décembre, donc 9 mois avant la Nativité, le 8 septembre. Ainsi, le 8 décembre a été choisi 20 ans plus tard, en 1755, pour devenir le jour de la fête nationale de la Corse indépendante et le vote de la constitution de la Corse. « Nous ne leur rappelons uniquement que ces quelques faits, sans entrer dans le détail », précise Rosine Antolini, « l’essentiel est que les élèves puissent retenir ces dates importantes de l’histoire de la Corse et savoir pourquoi on célèbre A Festa di a Nazione ce 8décembre ».
Ce lundi donc, l’école primaire des Purette a mis en place sept ateliers comme la géographie, l’apprentissage de la Mora ainsi que du quadrigliu et du chant, mais aussi des échecs « puisque le lundi nous accueillons un intervenant qui donne des cours d’échecs aux enfants. Nous avons aussi un atelier arts plastiques avec des dessins de la tête de maure avec un rappel historique sur le drapeau. Et puis nous profitons de cette journée pour intégrer aussi la Sant’Andria que nous n’avons pas pu fêter le 30 novembre dernier et nous en avons profité pour distribuer à tous les élèves les CD que nous avons reçu de Féli. Nous avons davantage d’ateliers cette année ce qui nous permet de faire le tour du patrimoine et de la culture corses. Concernant l’atelier de géographie, nous disposons d'une carte de la Corse dessinée par l’artiste Gérard Dominici. Cela me donne l’occasion de bien expliquer aux élèves où se trouve chaque région, chaque ville insulaire, tout en leur indiquant comment se rendre d’un point à un autre ».
Selon Rosine Antolini, cette célébration est importante car « il faut vraiment ancrer les élèves dans leur patrimoine et leur culture et comme c’est une journée qui est dite banalisée, et on fériée, nous avons l’occasion de développer ces ateliers et de prendre notre temps pour bien développer ce patrimoine et cette culture insulaire. Et c’est d’autant plus important de le faire dans un site bilingue ».
Toute la journée donc, les élèves ont participé à tous les ateliers avec beaucoup de sérieux « car ils apprennent des choses et ils ont intégré que cette Festa di a Nazione a été un moment qui a marqué l’histoire de la Corse. Quant aux enseignantes elles se sont investies à fond dans cette journée, consciente de l’importance de cet événement ».
Cette année, pas de repas spécifique au menu de la cantine, « mais nous y penserons l’année prochaine ».
