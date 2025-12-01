Corte - L’école primaire des Purette a célébré A Festa di a Nazione



Ce lundi donc, l’école primaire des Purette a mis en place sept ateliers comme la géographie, l’apprentissage de la Mora ainsi que du quadrigliu et du chant, mais aussi des échecs « puisque le lundi nous accueillons un intervenant qui donne des cours d’échecs aux enfants. Nous avons aussi un atelier arts plastiques avec des dessins de la tête de maure avec un rappel historique sur le drapeau. Et puis nous profitons de cette journée pour intégrer aussi la Sant’Andria que nous n’avons pas pu fêter le 30 novembre dernier et nous en avons profité pour distribuer à tous les élèves les CD que nous avons reçu de Féli. Nous avons davantage d’ateliers cette année ce qui nous permet de faire le tour du patrimoine et de la culture corses. Concernant l’atelier de géographie, nous disposons d'une carte de la Corse dessinée par l’artiste Gérard Dominici. Cela me donne l’occasion de bien expliquer aux élèves où se trouve chaque région, chaque ville insulaire, tout en leur indiquant comment se rendre d’un point à un autre ».