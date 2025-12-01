Handball N2 - Pas de miracle pour Corte – Ile-Rousse à Ghuilherand-Granges

Centre omnisports de Guilherand-Granges.

Guilherand-Granges bat Corte – Ile-Rousse 32-26 (mi-temps : 17-12).

Arbitres : MM. Abderrahman et Mohammed.

Guilherand-Granges : Rajkovic (9 arrêts), Pech (5), Teil (1), Bruyere (5), Marce (9 arrêts), Barber, Gravil (5), Bernard (1), Bailly (2), Nardello (2), Michon (1), Benkhala, Ferlin (2), Margnoux (8).

Corte – Ile-Rousse : Gimenez (2), Coggia, Rafini, Mebarek (1), Galibert (1), Sroka (1 arrêt), Niang (3), Pannequin-Poggioli (3), Berenyi (4), Saura (6), Aillaud (2), Chamekh (4), Alfieri, Ribeiro (8 arrêts).





Après un premier but de Margnoux et un arrêt de Ribeiro, Gimenez manquait la balle d’égalisation, tout comme Saura et Niang qui butaient sur Rajkovic. Certes, Corte – Ile-Rousse revenait à égalité à la 10e minute (4-4), mais Guilherand-Granges passait la vitesse supérieure et prenait le large au fil des minutes pour mener 10-6 au quart d’heure de jeu. Niang n’était pas dans un bon jour et manquait de lucidité devant le but. Il était suppléé par Chamekh mais pour autant les locaux maintenaient une forte pression malgré un retour à 12-11 de Corte – Ile-Rousse à la 23e minute. Puis, les hommes d’Adrien Magne tombaient dans un temps faible qui se poursuivait jusqu’à la pause. Tant et si bien que Guilherand-Granges rentrait aux vestiaires avec un coussin confortable de 5 buts d’avance : 17-12.





L’entame de la deuxième période était de même facture que les dix dernières minutes de la première avec des locaux efficaces en attaque et solides en défense. Et Corte – Ile-Rousse prenait l’eau pour être mené de dix buts à la 34e minute de ce match en encaissant donc 5 buts contre 2 en quatre minutes (24-14) !

Les insulaires avaient de plus en plus de mal à revenir dans le match et l’on sentait bien que la partie ne tournerait pas en leur faveur et qu’il n’y aurait pas de miracle en Ardèche. Corte – Ile-Rousse revenait à cinq longueurs de ses adversaires à cinq minutes du terme (29-24), mais bien insuffisant pour espérer prendre des points dans cette rencontre. C’est donc fort logiquement que Corte – Ile-Rousse s’inclinait sur ce score de 32-26 et perdait une place au général pour se retrouver 9e avec 16 points.





La prochaine journée aura lieu le 13 décembre au Cosec où Corte – Ile-Rousse accueillera une grosse cylindrée de cette poule en l’occurrence Agde qui occupe la troisième place