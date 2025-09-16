Pourquoi Jean-Charles Orsucci boycotte le projet de remplacement de la ligne électrique corso-sarde

Au-delà du fond, c’est la forme qui déplaît particulièrement au maire de Bonifacio : « Cela fait quarante ans que nous avons à Bonifacio, sur le périmètre de l’opération Grand Site de France, quatre pylônes disgracieux, hideux. Et à cause de ce projet, on va se les farcir pendant encore au moins quarante ou cinquante ans… Les dirigeants d’EDF (*) que j’ai rencontrés m’ont expliqué qu’il n’y avait rien de définif, qu’on pourrait remettre ça sur la table, mais je connais la situation financière du pays ainsi que les difficultés juridiques autour de ce projet... »



Le préfet Lelarge dans le viseur du maire bonifacien



Jean-Charles Orsucci assure qu’il y avait une alternative à ce projet : « Aujourd’hui, le transfo électrique est sur la plage de Cala Sciumare. Je proposait de le déplacer dans les terres, à Corcone. » Il dit avoir suggéré cette piste à Pascal Lelarge, du temps où ce dernier était préfet de Corse, entre 2020 et 2022 : « Mais on a eu un préfet qui a fait du pointillisme juridique, fustige-t-il aujourd’hui. Je m’en veux de ne pas avoir été assez bon pour convaincre un préfet de région qu’il se trompait juridiquement. Il a fait valoir la loi Littoral et l’impossibilité de déplacer ce transfo à l’intérieur des terres, alors que je pense que tout le monde aurait trouvé ça beaucoup plus cohérent. Et derrière, on n’a plus eu le temps de modifier la donne. On va garder ces pylônes affreux pendant quarante ans, alors qu’on aurait pu les enfouir… »



Si aujourd’hui, Jean-Charles Orsucci ne pense plus pouvoir inverser le cours de l’histoire, il n’y prendra pas sa part : « Je ne ferai rien pour faciliter les travaux qui concernent cette ligne. Que les Corses ne m’en veulent pas, ils pourraient considérer ma démarche comme un peu égoïste, mais en tant que maire, ce sont les intérêts des Bonifaciens que je défends. »



(*) Invité à réagir aux propos de Jean-Charles Orsucci, le groupe EDF en Corse n'a pas donné suite à notre demande.