Dans ce quartier porto-vecchiais du coeur de ville, à forte densité scolaire, la réaffectation d’une partie des bâtiments de l’ancienne crèche aux écoles voisines avait d’abord été envisagée. Mais les investigations ont révélé « la présence d’amiante et la nécessité d’une importante dépollution », a expliqué Nathalie Apostolatos, la deuxième adjointe chargée du patrimoine bâti et paysager.
La municipalité s’est donc retrouvée devant une occasion en or de revégétaliser son coeur de ville, peu fourni en espaces verts, et elle l’a saisie : « À travers cette opération, il s’agit de transformer un site aujourd’hui occupé par des équipements bâtis en un ensemble paysager cohérent, végétalisé et qualitatif, contribuant à la renaturation du centre-ville, à l’amélioration du cadre de vie et à la valorisation des espaces publics et scolaires », consigne le rapport présenté aux élus.
Ce parc aura vocation à être fréquenté par les enfants, avec des jeux et aménagements prévus eux, sachant que le centre-ville de Porto-Vecchio est pauvre en aires de jeux. Sa proximité avec les deux écoles permettra de plus d’étendre les espaces récréatifs des établissements scolaires, à la manière de l’aire de jeux qui a été construite l’an dernier au hameau de Murateddu, avec un double accès (par l’extérieur et en provenance de l’école qu’elle borde). L’opération prévoit également de revégétaliser les cours des deux écoles.
Usage partagé
« Indépendamment des périodes scolaires, c’est un espace qui pourra être dédié à l’ensemble des Porto-Vecchiais », souligne Nathalie Apostolatos, qui a défendu l’idée d’un parc clôturé avec des horaires d’ouverture et de fermeture, pour permettre un usage partagé. De son côté, l’élu d’opposition Jean-Michel Sauli aurait préféré que ce parc soit « exclusivement réservé aux scolaires ». Nul doute que les modalités précises d’utilisation de ce parc seront discutées par les élus dans les mois à venir. Pour l’heure, il s’agissait d’acter le principe de la démolition de la crèche et de son remplacement par un parc urbain ludique et végétalisé.
Le coût prévisionnel du projet s’établit à 2 263 517,57 euros, avec un subventionnement réparti à parts égales entre l’État et la Collectivité de Corse. Le reste à charge communal est estimé à 635 000 euros.
La municipalité s’est donc retrouvée devant une occasion en or de revégétaliser son coeur de ville, peu fourni en espaces verts, et elle l’a saisie : « À travers cette opération, il s’agit de transformer un site aujourd’hui occupé par des équipements bâtis en un ensemble paysager cohérent, végétalisé et qualitatif, contribuant à la renaturation du centre-ville, à l’amélioration du cadre de vie et à la valorisation des espaces publics et scolaires », consigne le rapport présenté aux élus.
Ce parc aura vocation à être fréquenté par les enfants, avec des jeux et aménagements prévus eux, sachant que le centre-ville de Porto-Vecchio est pauvre en aires de jeux. Sa proximité avec les deux écoles permettra de plus d’étendre les espaces récréatifs des établissements scolaires, à la manière de l’aire de jeux qui a été construite l’an dernier au hameau de Murateddu, avec un double accès (par l’extérieur et en provenance de l’école qu’elle borde). L’opération prévoit également de revégétaliser les cours des deux écoles.
Usage partagé
« Indépendamment des périodes scolaires, c’est un espace qui pourra être dédié à l’ensemble des Porto-Vecchiais », souligne Nathalie Apostolatos, qui a défendu l’idée d’un parc clôturé avec des horaires d’ouverture et de fermeture, pour permettre un usage partagé. De son côté, l’élu d’opposition Jean-Michel Sauli aurait préféré que ce parc soit « exclusivement réservé aux scolaires ». Nul doute que les modalités précises d’utilisation de ce parc seront discutées par les élus dans les mois à venir. Pour l’heure, il s’agissait d’acter le principe de la démolition de la crèche et de son remplacement par un parc urbain ludique et végétalisé.
Le coût prévisionnel du projet s’établit à 2 263 517,57 euros, avec un subventionnement réparti à parts égales entre l’État et la Collectivité de Corse. Le reste à charge communal est estimé à 635 000 euros.
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