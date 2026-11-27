Un problème de recettes

Cette capacité d’investissement exige de préserver un équilibre financier pour le moins complexe. Pour 2027, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 1,230 milliard €, alors que les dépenses réelles de fonctionnement devraient atteindre 1,062 milliard €. « Nos dépenses sont très rigides, nous avons fait des efforts pour les maîtriser, notamment sur la baisse des effectifs avec 136 personnes en moins, mais il y a une explosion des besoins, notamment au niveau social et des routes. On a besoin de recruter. On le voit sur nos retours d’expérience liés aux intempéries et aux incendies. Notre problème, aujourd’hui, est un problème de recettes qui continuent de s’effondrer », explique le président de l’Exécutif. Ce qu’on appelle l’effet ciseau. La CdC ne peut compter que sur quelques recettes, dont seule la TVA, reversée par l’Etat à hauteur de 266 millions €, est dynamique, « mais elle est écrêtée par l’Etat, on a 15% de moins que les autres collectivités. Il faut continuer à se battre, mais pour l’instant on n’a peu d’écoute. Pour le reste, ce sont des recettes de réserves d’indiens qui diminuent ou stagnent : 150 millions sur la taxe sur les tabacs, 92 millions sur la taxe des mutations, 85 millions de TCPE, soit au total 330 millions qui vont au mieux stagner, voire régresser ». Concernant les dotations d’Etat, la ponction pour la Corse est estimée entre 7 et 10 millions de pertes de recettes. Et ce n’est pas le PTIC qui arrangera les affaires de la CdC. « L’Etat a fixé les règles, que nous avons contestées, de piloter tout seul cette enveloppe, on voit aujourd’hui l’échec de cette politique de saupoudrage. Sur les 90 millions € programmés, il a pris 40 millions € sur notre quota pour le centre de tri de Monte. Seulement dix projets ont été retenus pour 40 millions €. En 2026, nous avons déposé une demande de 166 millions € pour 25 dossiers, seuls six ont été accordés ». Gilles Giovannangeli avoue ses craintes : « L’Etat ne tiendra pas ses engagements, ce qui veut dire que la recette, que nous escomptions, ne sera pas là. Le cofinancement de l’Etat qui manque sur les projets structurants, il faudra le prendre sur le budget de la CdC, ce qui veut dire encore des renoncements ». Sans parler du gel de la Dotation de continuité territoriale et de la rallonge, renégociée âprement chaque année : « Sans budget, la CdC devra assumer les 60 millions € supplémentaires ».



Des indicateurs dégradés

Pour 2027, le niveau d’investissement sera donc maintenu à 305 millions €, soit près de 610 millions € sur la période 2027-2028. « On ne peut pas se résoudre à ne rien faire. Nous continuerons à investir malgré les contraintes ». L’Exécutif précise que, depuis 2021, le montant total investi atteint, en y incluant 2027 et 2028, 2,577 milliards €, soit une moyenne de 322 millions € par an. « Au-delà de l’effort financier, l’objectif est de garantir aux Corses les conditions de vie, les équipements et les services publics nécessaires pour vivre, travailler et construire leur avenir dans l’île ». L’épargne brute, qui constitue une ressource essentielle pour financer les investissements et rembourser le capital de la dette, devrait s’établir à 168 millions €. Soit un taux d'épargne brute, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement restant disponible après paiement des dépenses, de 13,7 %. Ce taux est supérieur au seuil de vigilance de 12,5 % retenu par la Chambre régionale des comptes. La capacité de désendettement, qui rapporte l'encours de dette à l'épargne brute annuelle, s’étendrait à 7,4 ans. Cette capacité reste inférieure au seuil d'alerte de 9 ans. L'encours de dette pourrait ainsi s'établir autour de 1,251 milliard € fin 2027. Ces projections, qui reposent sur les prévisions actuellement disponibles, seront ajustées lors du budget en janvier prochain. Avec un maître-mot : « Pas d’immobilité, pas de renoncement ! ».



Quatre priorités

L’Exécutif définit ensuite pour 2027 des investissements resserrés autour de quatre grandes priorités. Premièrement, les grands chantiers des infrastructures. Un Plan pluriannuel d'investissements 2026-2030 et une trajectoire de maintenance de 50 millions € minimum par an pour entretenir et sécuriser un réseau routier de plus de 5 000 kilomètres et qui devra intégrer les travaux liés aux intempéries. Plus de 100 millions € sur 5 ans pour les lycées et collèges, affectés à la modernisation et aux rénovations thermiques. « L’engagement, que nous avons pris, sera tenu », confirme le président de l’Exécutif. Un plan de 240 millions € pour l’eau avec la nécessité de continuer à investir face aux sécheresses récurrentes et au changement climatique. Deuxième priorité : la lutte contre la pauvreté et la précarité. « On peut mettre en place des mécanismes qui permettent de freiner ces phénomènes, mais la solution est d’agir sur le modèle économique. Selon l’INSEE, la Corse s’enrichit, mais globalement les Corses s’appauvrissent. Notre modèle économique produit de la pauvreté, de l’inégalité et de la concentration. Nous devons le diversifier pour développer une économie de production. Le temps est venu de faire un saut qualitatif sur notre vision du développement agricole pour traduire en actes notre vision de l’autonomie alimentaire ». Troisième priorité : la sécurité civile. « Nous avons besoin de mobiliser toutes nos forces face aux incendies ». Dernière priorité : la relation avec les territoires. « C’est la moitié de nos investissements, un choix politique fort que nous assumons et que nous sommes les seuls à faire, notamment sur le logement ». S’il ne nie pas les difficultés, Gilles Giovannangeli estime qu’il faut faire front et continuer à assumer d’agir. « La Corse est dépendante de l’investissement public de la CdC. Notre chemin est celui de la responsabilité. Sans nouveaux moyens financiers, nous ne pourrons pas affronter la décennie qui arrive. Il est temps de changer de modèle, le seul moyen d’y parvenir est l’autonomie et un nouveau pacte budgétaire et fiscal ».