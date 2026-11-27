Se serrer la ceinture, mais avec quelle marge de manœuvre ? C’est l’angoissante équation budgétaire à laquelle sont confrontées, en cette année de crise politique, sociale, économique, financière et climatique aigue, toutes les collectivités territoriales et même communales, et la Collectivité de Corse (CdC), qui débattait, vendredi après-midi, de son Document d’orientations budgétaires (DOB) pour l’année 2027, n’y échappe pas. Ce document, qui fixe les grands axes et équilibres de sa trajectoire budgétaire pour l’année à venir, ainsi que ses priorités d’action, ploie sous le joug notamment de chocs exogènes et de l’échec récurrent du gouvernement à se doter d’une loi de finances pour 2027. Rejetée en première lecture à l’Assemblée nationale, sans aucun accord en vue, le projet de loi de finances présente une facture de 5,4 milliards d’euros aux collectivités territoriales pour tenter de soulager le poids d’une dette française abyssale. Soit plus du double des 2 milliards d’euros exigés après négociations en 2026. « Le ralentissement des ressources des collectivités locales est une mesure financière difficile, mais pas brutale. S’il devait y avoir une crise financière, nous changerions de registre. Ce ne serait plus des mesures difficiles qu’il faudrait prendre, mais des mesures brutales. Une crise des taux d’intérêts percuterait le bloc des collectivités locales avec énormément de violence », a prévenu le Premier ministre, Sébastien Lecornu, le 25 novembre devant le Sénat. Tout en rappelant que « C’est l’Etat qui est le banquier des collectivités locales, c’est l’Etat qui émet de la dette à des taux d’intérêts élevés en ce moment pour verser la DGF (dotation globale de fonctionnement) aux collectivités locales ». Un rappel à l’ordre de Matignon face à la fronde des collectivités, vent debout contre cette nouvelle ponction et qui l’ont martelé lors du récent Congrès des maires.
Dos au mur !
C’est peu dire que l’inquiétude règne et que les choix à faire sont douloureux. Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Giovannangeli, s’en est fait l’écho, n’occultant, ni les difficultés, ni les besoins, ni la complexité de l’équation, ni l’incertitude sur l’avenir. « En Corse, les besoins sont croissants avec des moyens qui, chaque année, sont de plus en plus contraints. Nous ne sommes pas les seuls à être sous contraintes fortes. En 2026, les départements et les régions ont baissé leurs investissements de 8%. Nous sommes dos au mur, mais nous ne voulons pas renoncer à investir, tout en respectant les grands équilibres financiers, sans quoi ce serait irresponsable ». Le président de l’Exécutif affirme que la situation budgétaire de la CdC reste sous maîtrise, mais admet « une dégradation en pente douce » des indicateurs financiers. « Nous passerons le cap en 2027, en 2028 et en 2029, ensuite nous rentrerons dans des zones de turbulences. Nous pourrions diminuer notre investissement de 30 à 40 millions € et nous améliorerons notre situation. Ce n’est pas notre choix, ni celui des autres régions ». D’autant qu’il y a des urgences imprévues pour pallier les dégradations liées aux récentes intempéries avec des besoins d’investissements routiers évalués à 10 millions € et qui n’ont pas été intégrés dans le futur budget. « Des choix et des renoncements ont été faits, nous avons fait un effort sur la maitrise des dépenses, mais on ne peut pas aller en deçà. On ne peut pas, à l’inverse des communes et des EPCI actionner le levier fiscal, ni les co-financements parce que l’Etat est en grande difficulté. Il faudra donc augmenter notre niveau d’emprunt pour faire face aux travaux liés aux intempéries ».
Dos au mur !
C’est peu dire que l’inquiétude règne et que les choix à faire sont douloureux. Le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Giovannangeli, s’en est fait l’écho, n’occultant, ni les difficultés, ni les besoins, ni la complexité de l’équation, ni l’incertitude sur l’avenir. « En Corse, les besoins sont croissants avec des moyens qui, chaque année, sont de plus en plus contraints. Nous ne sommes pas les seuls à être sous contraintes fortes. En 2026, les départements et les régions ont baissé leurs investissements de 8%. Nous sommes dos au mur, mais nous ne voulons pas renoncer à investir, tout en respectant les grands équilibres financiers, sans quoi ce serait irresponsable ». Le président de l’Exécutif affirme que la situation budgétaire de la CdC reste sous maîtrise, mais admet « une dégradation en pente douce » des indicateurs financiers. « Nous passerons le cap en 2027, en 2028 et en 2029, ensuite nous rentrerons dans des zones de turbulences. Nous pourrions diminuer notre investissement de 30 à 40 millions € et nous améliorerons notre situation. Ce n’est pas notre choix, ni celui des autres régions ». D’autant qu’il y a des urgences imprévues pour pallier les dégradations liées aux récentes intempéries avec des besoins d’investissements routiers évalués à 10 millions € et qui n’ont pas été intégrés dans le futur budget. « Des choix et des renoncements ont été faits, nous avons fait un effort sur la maitrise des dépenses, mais on ne peut pas aller en deçà. On ne peut pas, à l’inverse des communes et des EPCI actionner le levier fiscal, ni les co-financements parce que l’Etat est en grande difficulté. Il faudra donc augmenter notre niveau d’emprunt pour faire face aux travaux liés aux intempéries ».
Un problème de recettes
Cette capacité d’investissement exige de préserver un équilibre financier pour le moins complexe. Pour 2027, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 1,230 milliard €, alors que les dépenses réelles de fonctionnement devraient atteindre 1,062 milliard €. « Nos dépenses sont très rigides, nous avons fait des efforts pour les maîtriser, notamment sur la baisse des effectifs avec 136 personnes en moins, mais il y a une explosion des besoins, notamment au niveau social et des routes. On a besoin de recruter. On le voit sur nos retours d’expérience liés aux intempéries et aux incendies. Notre problème, aujourd’hui, est un problème de recettes qui continuent de s’effondrer », explique le président de l’Exécutif. Ce qu’on appelle l’effet ciseau. La CdC ne peut compter que sur quelques recettes, dont seule la TVA, reversée par l’Etat à hauteur de 266 millions €, est dynamique, « mais elle est écrêtée par l’Etat, on a 15% de moins que les autres collectivités. Il faut continuer à se battre, mais pour l’instant on n’a peu d’écoute. Pour le reste, ce sont des recettes de réserves d’indiens qui diminuent ou stagnent : 150 millions sur la taxe sur les tabacs, 92 millions sur la taxe des mutations, 85 millions de TCPE, soit au total 330 millions qui vont au mieux stagner, voire régresser ». Concernant les dotations d’Etat, la ponction pour la Corse est estimée entre 7 et 10 millions de pertes de recettes. Et ce n’est pas le PTIC qui arrangera les affaires de la CdC. « L’Etat a fixé les règles, que nous avons contestées, de piloter tout seul cette enveloppe, on voit aujourd’hui l’échec de cette politique de saupoudrage. Sur les 90 millions € programmés, il a pris 40 millions € sur notre quota pour le centre de tri de Monte. Seulement dix projets ont été retenus pour 40 millions €. En 2026, nous avons déposé une demande de 166 millions € pour 25 dossiers, seuls six ont été accordés ». Gilles Giovannangeli avoue ses craintes : « L’Etat ne tiendra pas ses engagements, ce qui veut dire que la recette, que nous escomptions, ne sera pas là. Le cofinancement de l’Etat qui manque sur les projets structurants, il faudra le prendre sur le budget de la CdC, ce qui veut dire encore des renoncements ». Sans parler du gel de la Dotation de continuité territoriale et de la rallonge, renégociée âprement chaque année : « Sans budget, la CdC devra assumer les 60 millions € supplémentaires ».
Des indicateurs dégradés
Pour 2027, le niveau d’investissement sera donc maintenu à 305 millions €, soit près de 610 millions € sur la période 2027-2028. « On ne peut pas se résoudre à ne rien faire. Nous continuerons à investir malgré les contraintes ». L’Exécutif précise que, depuis 2021, le montant total investi atteint, en y incluant 2027 et 2028, 2,577 milliards €, soit une moyenne de 322 millions € par an. « Au-delà de l’effort financier, l’objectif est de garantir aux Corses les conditions de vie, les équipements et les services publics nécessaires pour vivre, travailler et construire leur avenir dans l’île ». L’épargne brute, qui constitue une ressource essentielle pour financer les investissements et rembourser le capital de la dette, devrait s’établir à 168 millions €. Soit un taux d'épargne brute, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement restant disponible après paiement des dépenses, de 13,7 %. Ce taux est supérieur au seuil de vigilance de 12,5 % retenu par la Chambre régionale des comptes. La capacité de désendettement, qui rapporte l'encours de dette à l'épargne brute annuelle, s’étendrait à 7,4 ans. Cette capacité reste inférieure au seuil d'alerte de 9 ans. L'encours de dette pourrait ainsi s'établir autour de 1,251 milliard € fin 2027. Ces projections, qui reposent sur les prévisions actuellement disponibles, seront ajustées lors du budget en janvier prochain. Avec un maître-mot : « Pas d’immobilité, pas de renoncement ! ».
Quatre priorités
L’Exécutif définit ensuite pour 2027 des investissements resserrés autour de quatre grandes priorités. Premièrement, les grands chantiers des infrastructures. Un Plan pluriannuel d'investissements 2026-2030 et une trajectoire de maintenance de 50 millions € minimum par an pour entretenir et sécuriser un réseau routier de plus de 5 000 kilomètres et qui devra intégrer les travaux liés aux intempéries. Plus de 100 millions € sur 5 ans pour les lycées et collèges, affectés à la modernisation et aux rénovations thermiques. « L’engagement, que nous avons pris, sera tenu », confirme le président de l’Exécutif. Un plan de 240 millions € pour l’eau avec la nécessité de continuer à investir face aux sécheresses récurrentes et au changement climatique. Deuxième priorité : la lutte contre la pauvreté et la précarité. « On peut mettre en place des mécanismes qui permettent de freiner ces phénomènes, mais la solution est d’agir sur le modèle économique. Selon l’INSEE, la Corse s’enrichit, mais globalement les Corses s’appauvrissent. Notre modèle économique produit de la pauvreté, de l’inégalité et de la concentration. Nous devons le diversifier pour développer une économie de production. Le temps est venu de faire un saut qualitatif sur notre vision du développement agricole pour traduire en actes notre vision de l’autonomie alimentaire ». Troisième priorité : la sécurité civile. « Nous avons besoin de mobiliser toutes nos forces face aux incendies ». Dernière priorité : la relation avec les territoires. « C’est la moitié de nos investissements, un choix politique fort que nous assumons et que nous sommes les seuls à faire, notamment sur le logement ». S’il ne nie pas les difficultés, Gilles Giovannangeli estime qu’il faut faire front et continuer à assumer d’agir. « La Corse est dépendante de l’investissement public de la CdC. Notre chemin est celui de la responsabilité. Sans nouveaux moyens financiers, nous ne pourrons pas affronter la décennie qui arrive. Il est temps de changer de modèle, le seul moyen d’y parvenir est l’autonomie et un nouveau pacte budgétaire et fiscal ».
Cette capacité d’investissement exige de préserver un équilibre financier pour le moins complexe. Pour 2027, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 1,230 milliard €, alors que les dépenses réelles de fonctionnement devraient atteindre 1,062 milliard €. « Nos dépenses sont très rigides, nous avons fait des efforts pour les maîtriser, notamment sur la baisse des effectifs avec 136 personnes en moins, mais il y a une explosion des besoins, notamment au niveau social et des routes. On a besoin de recruter. On le voit sur nos retours d’expérience liés aux intempéries et aux incendies. Notre problème, aujourd’hui, est un problème de recettes qui continuent de s’effondrer », explique le président de l’Exécutif. Ce qu’on appelle l’effet ciseau. La CdC ne peut compter que sur quelques recettes, dont seule la TVA, reversée par l’Etat à hauteur de 266 millions €, est dynamique, « mais elle est écrêtée par l’Etat, on a 15% de moins que les autres collectivités. Il faut continuer à se battre, mais pour l’instant on n’a peu d’écoute. Pour le reste, ce sont des recettes de réserves d’indiens qui diminuent ou stagnent : 150 millions sur la taxe sur les tabacs, 92 millions sur la taxe des mutations, 85 millions de TCPE, soit au total 330 millions qui vont au mieux stagner, voire régresser ». Concernant les dotations d’Etat, la ponction pour la Corse est estimée entre 7 et 10 millions de pertes de recettes. Et ce n’est pas le PTIC qui arrangera les affaires de la CdC. « L’Etat a fixé les règles, que nous avons contestées, de piloter tout seul cette enveloppe, on voit aujourd’hui l’échec de cette politique de saupoudrage. Sur les 90 millions € programmés, il a pris 40 millions € sur notre quota pour le centre de tri de Monte. Seulement dix projets ont été retenus pour 40 millions €. En 2026, nous avons déposé une demande de 166 millions € pour 25 dossiers, seuls six ont été accordés ». Gilles Giovannangeli avoue ses craintes : « L’Etat ne tiendra pas ses engagements, ce qui veut dire que la recette, que nous escomptions, ne sera pas là. Le cofinancement de l’Etat qui manque sur les projets structurants, il faudra le prendre sur le budget de la CdC, ce qui veut dire encore des renoncements ». Sans parler du gel de la Dotation de continuité territoriale et de la rallonge, renégociée âprement chaque année : « Sans budget, la CdC devra assumer les 60 millions € supplémentaires ».
Des indicateurs dégradés
Pour 2027, le niveau d’investissement sera donc maintenu à 305 millions €, soit près de 610 millions € sur la période 2027-2028. « On ne peut pas se résoudre à ne rien faire. Nous continuerons à investir malgré les contraintes ». L’Exécutif précise que, depuis 2021, le montant total investi atteint, en y incluant 2027 et 2028, 2,577 milliards €, soit une moyenne de 322 millions € par an. « Au-delà de l’effort financier, l’objectif est de garantir aux Corses les conditions de vie, les équipements et les services publics nécessaires pour vivre, travailler et construire leur avenir dans l’île ». L’épargne brute, qui constitue une ressource essentielle pour financer les investissements et rembourser le capital de la dette, devrait s’établir à 168 millions €. Soit un taux d'épargne brute, qui correspond à la part des recettes de fonctionnement restant disponible après paiement des dépenses, de 13,7 %. Ce taux est supérieur au seuil de vigilance de 12,5 % retenu par la Chambre régionale des comptes. La capacité de désendettement, qui rapporte l'encours de dette à l'épargne brute annuelle, s’étendrait à 7,4 ans. Cette capacité reste inférieure au seuil d'alerte de 9 ans. L'encours de dette pourrait ainsi s'établir autour de 1,251 milliard € fin 2027. Ces projections, qui reposent sur les prévisions actuellement disponibles, seront ajustées lors du budget en janvier prochain. Avec un maître-mot : « Pas d’immobilité, pas de renoncement ! ».
Quatre priorités
L’Exécutif définit ensuite pour 2027 des investissements resserrés autour de quatre grandes priorités. Premièrement, les grands chantiers des infrastructures. Un Plan pluriannuel d'investissements 2026-2030 et une trajectoire de maintenance de 50 millions € minimum par an pour entretenir et sécuriser un réseau routier de plus de 5 000 kilomètres et qui devra intégrer les travaux liés aux intempéries. Plus de 100 millions € sur 5 ans pour les lycées et collèges, affectés à la modernisation et aux rénovations thermiques. « L’engagement, que nous avons pris, sera tenu », confirme le président de l’Exécutif. Un plan de 240 millions € pour l’eau avec la nécessité de continuer à investir face aux sécheresses récurrentes et au changement climatique. Deuxième priorité : la lutte contre la pauvreté et la précarité. « On peut mettre en place des mécanismes qui permettent de freiner ces phénomènes, mais la solution est d’agir sur le modèle économique. Selon l’INSEE, la Corse s’enrichit, mais globalement les Corses s’appauvrissent. Notre modèle économique produit de la pauvreté, de l’inégalité et de la concentration. Nous devons le diversifier pour développer une économie de production. Le temps est venu de faire un saut qualitatif sur notre vision du développement agricole pour traduire en actes notre vision de l’autonomie alimentaire ». Troisième priorité : la sécurité civile. « Nous avons besoin de mobiliser toutes nos forces face aux incendies ». Dernière priorité : la relation avec les territoires. « C’est la moitié de nos investissements, un choix politique fort que nous assumons et que nous sommes les seuls à faire, notamment sur le logement ». S’il ne nie pas les difficultés, Gilles Giovannangeli estime qu’il faut faire front et continuer à assumer d’agir. « La Corse est dépendante de l’investissement public de la CdC. Notre chemin est celui de la responsabilité. Sans nouveaux moyens financiers, nous ne pourrons pas affronter la décennie qui arrive. Il est temps de changer de modèle, le seul moyen d’y parvenir est l’autonomie et un nouveau pacte budgétaire et fiscal ».
Juger sur pièces
Le débat, que l’on attendait virulent, débute pourtant tranquillement. Tout le monde étant bien conscient du contexte national, même si, commente Georges Mela, ce dernier « n’explique pas à lui seul tous les choix ». Pour l’élu de droite, les politiques affichées se heurtent aux contraintes budgétaires. « Nous sommes au niveau le plus bas des investissements alors que les ambitions n’ont jamais été aussi nombreuses ». Il émet des réserves sur la programmation des chantiers d’infrastructures qui n’intègre pas les travaux liés aux intempéries et demandent que le budget primitif fasse état « des dépenses incompressibles et des dépenses qui dépendent de vox choix politiques. La programmation des travaux liés aux intempéries ne doit pas se faire au détriment des investissements routiers ». Il demande un véritable PPI sur pour les six établissements scolaires déclarés prioritaires. « Est-ce le manque d’autonomie qui vous a empêché de réaliser auparavant tous ces travaux indispensables ? » ironise-t-il. Idem sur l’eau. S’il reconnait l’effort réalisé sur les dépenses de fonctionnement, il appelle à « rester attentifs à l’évolution simultanée de la dette, de l’épargne et de l’emprunt ». Pour l’élu d’Un Soffiu Novu, le budget doit répondre à des questions simples sur le montant de chaque investissement, les chantiers assez mûrs pour être engagés et les programmations. « Il faut des réponses claires et chiffrées, pas des déclarations d’intention. C’est sur ces arbitrages que nous jugerons le budget que vous nous présenterez ». Le ton monte d’un cran, en fin de débat, avec son collègue Jean-Martin Mondoloni qui accuse l’Exécutif de ne pas prendre « l’exacte mesure du travail difficile d’austérité qui nous attend. Il n’y a pas un seul signal positif ». Pour lui, il faut s’attaquer aux charges et à l’investissement : « Vous devez aux Corses de dire que vous devez baisser l’investissement ».
Baisser les investissements
Revoir à la baisse la politique d’investissement, c’est aussi l’option prônée par Paul-Félix Benedetti, président du groupe Core in Fronte : « On a des frais de fonctionnement globaux, des missions fléchées, il reste 100 millions € de fonds propres. On commence à tangenter le taux de désendettement. Nos recettes sont aléatoires, et elles vont baisser. Chaque année, on perd un peu plus de 10 millions € dans la marge de financement, on va finir à la cessation de paiement ». Pour lui, le seul moyen d’y remédier est de « contingenter l’emprunt à la quantité n moins 1 du capital remboursé pour figer la dette à 7 ans et apprécier la trajectoire de crise qui se profile. Vous envisagez un emprunt avec des taux d’emprunts de 4 à 5%. On n’a plus les moyens d’investir autant ». Il plaide la rationalité et revient sur la nécessité de mutualiser avec les agences et offices en constituant un établissement public générique, et de chercher des ressources ailleurs, notamment à Bruxelles. Lui, non plus, n’arrive pas « à cadrer la réalité du chiffre des investissements aux travaux programmés. Les montants ne sont pas compatibles avec l’affichage de la volonté politique ».
Le débat, que l’on attendait virulent, débute pourtant tranquillement. Tout le monde étant bien conscient du contexte national, même si, commente Georges Mela, ce dernier « n’explique pas à lui seul tous les choix ». Pour l’élu de droite, les politiques affichées se heurtent aux contraintes budgétaires. « Nous sommes au niveau le plus bas des investissements alors que les ambitions n’ont jamais été aussi nombreuses ». Il émet des réserves sur la programmation des chantiers d’infrastructures qui n’intègre pas les travaux liés aux intempéries et demandent que le budget primitif fasse état « des dépenses incompressibles et des dépenses qui dépendent de vox choix politiques. La programmation des travaux liés aux intempéries ne doit pas se faire au détriment des investissements routiers ». Il demande un véritable PPI sur pour les six établissements scolaires déclarés prioritaires. « Est-ce le manque d’autonomie qui vous a empêché de réaliser auparavant tous ces travaux indispensables ? » ironise-t-il. Idem sur l’eau. S’il reconnait l’effort réalisé sur les dépenses de fonctionnement, il appelle à « rester attentifs à l’évolution simultanée de la dette, de l’épargne et de l’emprunt ». Pour l’élu d’Un Soffiu Novu, le budget doit répondre à des questions simples sur le montant de chaque investissement, les chantiers assez mûrs pour être engagés et les programmations. « Il faut des réponses claires et chiffrées, pas des déclarations d’intention. C’est sur ces arbitrages que nous jugerons le budget que vous nous présenterez ». Le ton monte d’un cran, en fin de débat, avec son collègue Jean-Martin Mondoloni qui accuse l’Exécutif de ne pas prendre « l’exacte mesure du travail difficile d’austérité qui nous attend. Il n’y a pas un seul signal positif ». Pour lui, il faut s’attaquer aux charges et à l’investissement : « Vous devez aux Corses de dire que vous devez baisser l’investissement ».
Baisser les investissements
Revoir à la baisse la politique d’investissement, c’est aussi l’option prônée par Paul-Félix Benedetti, président du groupe Core in Fronte : « On a des frais de fonctionnement globaux, des missions fléchées, il reste 100 millions € de fonds propres. On commence à tangenter le taux de désendettement. Nos recettes sont aléatoires, et elles vont baisser. Chaque année, on perd un peu plus de 10 millions € dans la marge de financement, on va finir à la cessation de paiement ». Pour lui, le seul moyen d’y remédier est de « contingenter l’emprunt à la quantité n moins 1 du capital remboursé pour figer la dette à 7 ans et apprécier la trajectoire de crise qui se profile. Vous envisagez un emprunt avec des taux d’emprunts de 4 à 5%. On n’a plus les moyens d’investir autant ». Il plaide la rationalité et revient sur la nécessité de mutualiser avec les agences et offices en constituant un établissement public générique, et de chercher des ressources ailleurs, notamment à Bruxelles. Lui, non plus, n’arrive pas « à cadrer la réalité du chiffre des investissements aux travaux programmés. Les montants ne sont pas compatibles avec l’affichage de la volonté politique ».
Un mur de dettes
La dette, c’est aussi ce qui préoccupe Saveriu Lucciani, élu d’Avanzemu. « C’est le premier exercice où on dépasse le seuil des 100 millions € d’emprunt. Un mur de la dette va se dresser de manière plus imposante encore devant nous ». S’il reconnaît que les dépenses sont contenues et qu’il y a un effort de maitrise des coûts, il juge que « l’effet ciseau est en train de nous asphyxier ». Et interroge : « A-t-on mieux investi sur cette mandature que sur la mandature précédente ? La réponse n’est pas flagrante ! La dégradation progressive des indicateurs financiers sera difficile pour la mandature présente. Elle hypothèque la capacité d’agir des prochaines mandatures. Fin 2027, la majorité territoriale actuelle sera comptable d’un tiers de la dette ». Pour lui, ce budget intervient dans un contexte « très inquiétant à toute échelle, avec un changement à la tête de l’Etat qui sera, pour nous, très compliqué. L’absence de rapports de forces avec Paris nuit à cette collectivité. Essayons de nous remettre sur la route des intérêts du peuple corse avec l’ambition de ne pas nous retrouver dans une situation très compliquée, surtout pour les jeunes générations ».
Le maillon faible
Pour la majorité territoriale, Louis Pozzo di Borgu s’attache à repositionner cet exercice budgétaire dans le contexte national. « La France entre officiellement en récession. On ne peut pas décolérer le DOB de ce contexte ». S’il se réjouit que, « pour la première fois, le DOB n’est pas critiqué sur les dépenses de fonctionnement », il s’étonne des critiques sur l’investissement : « Quand on investissait 330 millions €, on nous accusait d’être trop ambitieux, aujourd’hui, on investit 305 millions €, on nous dit que ce n’est pas assez ». Il rappelle que l’effort doit être consenti « à tous les étages de la fusée », c’est-à-dire également par les communes et les intercos afin que la CdC puisse réorienter ses investissements sur ses besoins propres. « Nous devons tous faire notre part de l’effort. Il y a d’autres moyens que de solliciter sans cesse la CdC », indique-t-il, exemple à l’appui. Pour lui, les recettes réelles étant quasi-égales aux dépenses obligatoires, la seule solution reste l’emprunt pour continuer à investir. « C’est une obligation pour toutes les collectivités malgré les taux prohibitifs. Nous avons besoin d’une marge de manœuvre, d’une respiration. L’Etat se désengage et fait de nous des collecteurs d’impôts, sauf qu’ici, on n’a pas d’impôt à prélever. Notre seul levier fiscal a été d’augmenter les cartes grises, ce qui a déclenché un débat. Il y a 4 ou 5 ans, on nous prédisait la faillite, on est loin de la faillite, le maillon faible aujourd’hui dans l’équation est l’Etat qui, lui est en faillite et qui n’a plus moyen de financer un pays qui se paupérise ». A sa suite, le président de l’Exécutif rappelle à l’opposition ce que signifie concrètement de réduire l’investissement. « Si on diminue de 40 à 50 millions € l’investissement, est-ce que vous mesurez l’impact sur les Corses ? Nous refusons la politique d’austérité qui appauvrirait la Corse ». Il conclut sur la nécessité de rompre avec le modèle français et de continuer à se battre pour l’autonomie et un pacte budgétaire et fiscal. « Sans pouvoir législatif, sans pouvoir fiscal, ce sera difficile ». L’Assemblée de Corse a pris acte.
N.M.
La dette, c’est aussi ce qui préoccupe Saveriu Lucciani, élu d’Avanzemu. « C’est le premier exercice où on dépasse le seuil des 100 millions € d’emprunt. Un mur de la dette va se dresser de manière plus imposante encore devant nous ». S’il reconnaît que les dépenses sont contenues et qu’il y a un effort de maitrise des coûts, il juge que « l’effet ciseau est en train de nous asphyxier ». Et interroge : « A-t-on mieux investi sur cette mandature que sur la mandature précédente ? La réponse n’est pas flagrante ! La dégradation progressive des indicateurs financiers sera difficile pour la mandature présente. Elle hypothèque la capacité d’agir des prochaines mandatures. Fin 2027, la majorité territoriale actuelle sera comptable d’un tiers de la dette ». Pour lui, ce budget intervient dans un contexte « très inquiétant à toute échelle, avec un changement à la tête de l’Etat qui sera, pour nous, très compliqué. L’absence de rapports de forces avec Paris nuit à cette collectivité. Essayons de nous remettre sur la route des intérêts du peuple corse avec l’ambition de ne pas nous retrouver dans une situation très compliquée, surtout pour les jeunes générations ».
Le maillon faible
Pour la majorité territoriale, Louis Pozzo di Borgu s’attache à repositionner cet exercice budgétaire dans le contexte national. « La France entre officiellement en récession. On ne peut pas décolérer le DOB de ce contexte ». S’il se réjouit que, « pour la première fois, le DOB n’est pas critiqué sur les dépenses de fonctionnement », il s’étonne des critiques sur l’investissement : « Quand on investissait 330 millions €, on nous accusait d’être trop ambitieux, aujourd’hui, on investit 305 millions €, on nous dit que ce n’est pas assez ». Il rappelle que l’effort doit être consenti « à tous les étages de la fusée », c’est-à-dire également par les communes et les intercos afin que la CdC puisse réorienter ses investissements sur ses besoins propres. « Nous devons tous faire notre part de l’effort. Il y a d’autres moyens que de solliciter sans cesse la CdC », indique-t-il, exemple à l’appui. Pour lui, les recettes réelles étant quasi-égales aux dépenses obligatoires, la seule solution reste l’emprunt pour continuer à investir. « C’est une obligation pour toutes les collectivités malgré les taux prohibitifs. Nous avons besoin d’une marge de manœuvre, d’une respiration. L’Etat se désengage et fait de nous des collecteurs d’impôts, sauf qu’ici, on n’a pas d’impôt à prélever. Notre seul levier fiscal a été d’augmenter les cartes grises, ce qui a déclenché un débat. Il y a 4 ou 5 ans, on nous prédisait la faillite, on est loin de la faillite, le maillon faible aujourd’hui dans l’équation est l’Etat qui, lui est en faillite et qui n’a plus moyen de financer un pays qui se paupérise ». A sa suite, le président de l’Exécutif rappelle à l’opposition ce que signifie concrètement de réduire l’investissement. « Si on diminue de 40 à 50 millions € l’investissement, est-ce que vous mesurez l’impact sur les Corses ? Nous refusons la politique d’austérité qui appauvrirait la Corse ». Il conclut sur la nécessité de rompre avec le modèle français et de continuer à se battre pour l’autonomie et un pacte budgétaire et fiscal. « Sans pouvoir législatif, sans pouvoir fiscal, ce sera difficile ». L’Assemblée de Corse a pris acte.
N.M.
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