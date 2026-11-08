Petits par la taille, grands par le succès: les teckels séduisent les Corses

Pour sa première portée, née fin octobre, l'éleveuse n'a pas eu à attendre longtemps pour trouver des familles. Les demandes étaient déjà nombreuses avant l'arrivée des chiots. Grâce aux contacts accumulés pendant prés de deux ans, elle avait même constitué une liste d'attente.
"J'en refuse chaque jour", confie-t-elle, face aux sollicitations qui continuent d'affluer. Les chiots ont tous trouvés preneur en moins de quinze jour. Jeunes adultes, parents souhaitant faire plaisir à leurs enfants, couples ou retraités: le profil des futurs propriétaires est particulièrement varié. Les réseaux sociaux participent largement à cette visibilité. L'éleveuse, déjà suivie, a pu faire connaître ses reproducteurs et annoncer leur arrivée. Une exposition qui a contribué à alimenter les demandes. Elle y voit aussi un phénomène bien connu sur l'île: "En corse, quand il y a une mode, après tout le monde le veut". Elle espère toutefois que cet intérêt ne sera pas passager. Cet engouement se traduit également dans les prix. Certains teckels peuvent atteindre 3 200 euros. Dans l'élevage de Nathalie, le tarif maximal est fixé à 2 500 euros. Un choix qu'elle justifie par sa volonté de privilégier la sélection et la santé plutôt que de profiter de la demande. Tests génétiques, origines des reproducteurs et choix des croisements font partie de ses critères. Elle met notamment en garde contre certaines recherches de couleurs très particulières, qui peuvent conduire à des croisements inadaptés et à des risques sanitaires.
Un petit chien qui a du caractère
Mais derrière cet engouement, le teckel n'est pas simplement un chien miniature que l'on choisit pour son apparence. Son tempérament demande aussi de l'attention. Têtu, intelligent et très énergique, il a besoin de se dépenser: "Ce n'est pas un chien qui va rester à la maison toute la journée sur un canapé à ne pas bouger", prévient l'éleveuse. La solitude est également un point de vigilance. Comme beaucoup de chiens, le teckel supporte difficilement de passer ses journées seul. Pour Nathalie Bandecchi, le choix des adoptants est donc essentiel: leur rythme de vie doit correspondre aux besoins de l'animal. Du côté des vétérinaires, cette popularité ne passe pas inaperçue. Aymeric Benard, vétérinaire, remarque lui aussi une augmentation du nombre de teckels: "On constate clairement une croissance du nombre de teckels dans notre cabinet". Selon lui, les réseaux sociaux participent largement à cette popularité, une tendance qui touche également la Corse. Il reste toutefois prudent sur son ampleur et ses conséquences, le phénomène étant encore récent.
La morphologie si particulière du teckel soulève aussi des questions. Son dos allongé peut notamment le rendre sensible aux problèmes discaux. Pour autant, le vétérinaire nuance les inquiétudes concernant les petits formats: "Les nains ne sont pas plus fragiles du dos que les teckels standards". Il estime également qu'il est encore trop tôt pour mesurer les éventuelles "conséquences sanitaires" de cet engouement récent. Car si le succès de ces petits chiens ne semble pas près de s'essouffler, leur adoption ne doit rien au hasard. Entre leur caractère bien trempé, leurs besoins d'activité et les précautions liées à leur santé, le teckel demande un véritable engagement. Une petite taille, certes, mais une personnalité qui, elle, ne passe pas inaperçue.