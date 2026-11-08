Petits par la taille, grands par le succès: les teckels séduisent les Corses

Il suffit parfois de quelques promenades dans les rues pour les remarquer. A Bastia, Ajaccio ou ailleurs sur l'île, les teckels semblent avoir gagné du terrain. Un corps de saucisse, des pattes courtes : ces chiens passent rarement inaperçus. Et parmi eux, les formats nains ont particulièrement la cote. Un engouement que constate Nathalie Bandecchi, éleveuse dans la structure "Les trésors de Matagi". Elle, a choisi de se lancer dans cette race il y a environ deux ans et demi. Son choix n'était pourtant pas dicté par la tendance actuelle. Elle recherchait depuis longtemps une petite race à rajouter à son élevage, notamment pour répondre aux contraintes d'une vie insulaire: "En corse, on a aussi besoin d'un petit chien pour pouvoir prendre l'avion et partir sur le continent", explique Nathalie Bandecchi. Mais c'est surtout le tempérament du teckel qui l'a convaincue. Malgré son petit gabarit, l'animal possède une personnalité bien affirmée: "C'est un grand chien dans le corps d'un petit chien", résume-t-elle. Intelligent, rustique, joueur et parfois clownesque, le teckel a tout pour se faire remarquer. Un choix qui avec le recul, tombe au moment où la race connaît un véritable succès.





Pour sa première portée, née fin octobre, l'éleveuse n'a pas eu à attendre longtemps pour trouver des familles. Les demandes étaient déjà nombreuses avant l'arrivée des chiots. Grâce aux contacts accumulés pendant prés de deux ans, elle avait même constitué une liste d'attente.

"J'en refuse chaque jour", confie-t-elle, face aux sollicitations qui continuent d'affluer. Les chiots ont tous trouvés preneur en moins de quinze jour. Jeunes adultes, parents souhaitant faire plaisir à leurs enfants, couples ou retraités: le profil des futurs propriétaires est particulièrement varié. Les réseaux sociaux participent largement à cette visibilité. L'éleveuse, déjà suivie, a pu faire connaître ses reproducteurs et annoncer leur arrivée. Une exposition qui a contribué à alimenter les demandes. Elle y voit aussi un phénomène bien connu sur l'île: "En corse, quand il y a une mode, après tout le monde le veut". Elle espère toutefois que cet intérêt ne sera pas passager. Cet engouement se traduit également dans les prix. Certains teckels peuvent atteindre 3 200 euros. Dans l'élevage de Nathalie, le tarif maximal est fixé à 2 500 euros. Un choix qu'elle justifie par sa volonté de privilégier la sélection et la santé plutôt que de profiter de la demande. Tests génétiques, origines des reproducteurs et choix des croisements font partie de ses critères. Elle met notamment en garde contre certaines recherches de couleurs très particulières, qui peuvent conduire à des croisements inadaptés et à des risques sanitaires.