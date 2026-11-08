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Petits par la taille, grands par le succès: les teckels séduisent les Corses


Manon Venturi le Dimanche 8 Novembre 2026 à 10:39

Avec leurs pattes courtes, leur silhouette reconnaissable entre toutes et leur petit air malicieux, les teckels se font de plus en plus présents dans les foyers corses. Derrière cet engouement, les teckels nains attirent particulièrement les regards. Une popularité qui se ressent jusque dans les élevages, où les réservations se multiplient. Mais derrière la petite boule de poils, il y a aussi un chien de caractère, avec ses besoins et ses particularités.



Nathalie Bandecchi, éleveuse de teckel à Brando.
Nathalie Bandecchi, éleveuse de teckel à Brando.
Il suffit parfois de quelques promenades dans les rues pour les remarquer. A Bastia, Ajaccio ou ailleurs sur l'île, les teckels semblent avoir gagné du terrain. Un corps de saucisse, des pattes courtes : ces chiens passent rarement inaperçus. Et parmi eux, les formats nains ont particulièrement la cote. Un engouement que constate Nathalie Bandecchi, éleveuse dans la structure "Les trésors de Matagi". Elle, a choisi de se lancer dans cette race il y a environ deux ans et demi. Son choix n'était pourtant pas dicté par la tendance actuelle. Elle recherchait depuis longtemps une petite race à rajouter à son élevage, notamment pour répondre aux contraintes d'une vie insulaire: "En corse, on a aussi besoin d'un petit chien pour pouvoir prendre l'avion et partir sur le continent", explique Nathalie Bandecchi. Mais c'est surtout le tempérament du teckel qui l'a convaincue. Malgré son petit gabarit, l'animal possède une personnalité bien affirmée: "C'est un grand chien dans le corps d'un petit chien", résume-t-elle. Intelligent, rustique, joueur et parfois clownesque, le teckel a tout pour se faire remarquer. Un choix qui avec le recul, tombe au moment où la race connaît un véritable succès.


Pour sa première portée, née fin octobre, l'éleveuse n'a pas eu à attendre longtemps pour trouver des familles. Les demandes étaient déjà nombreuses avant l'arrivée des chiots. Grâce aux contacts accumulés pendant prés de deux ans, elle avait même constitué une liste d'attente.
"J'en refuse chaque jour", confie-t-elle, face aux sollicitations qui continuent d'affluer. Les chiots ont tous trouvés preneur en moins de quinze jour. Jeunes adultes, parents souhaitant faire plaisir à leurs enfants, couples ou retraités: le profil des futurs propriétaires est particulièrement varié. Les réseaux sociaux participent largement à cette visibilité. L'éleveuse, déjà suivie, a pu faire connaître ses reproducteurs et annoncer leur arrivée. Une exposition qui a contribué à alimenter les demandes. Elle y voit aussi un phénomène bien connu sur l'île: "En corse, quand il y a une mode, après tout le monde le veut". Elle espère toutefois que cet intérêt ne sera pas passager. Cet engouement se traduit également dans les prix. Certains teckels peuvent atteindre 3 200 euros. Dans l'élevage de Nathalie, le tarif maximal est fixé à 2 500 euros. Un choix qu'elle justifie par sa volonté de privilégier la sélection et la santé plutôt que de profiter de la demande. Tests génétiques, origines des reproducteurs et choix des croisements font partie de ses critères. Elle met notamment en garde contre certaines recherches de couleurs très particulières, qui peuvent conduire à des croisements inadaptés et à des risques sanitaires.

Un petit chien qui a du caractère

Mais derrière cet engouement, le teckel n'est pas simplement un chien miniature que l'on choisit pour son apparence. Son tempérament demande aussi de l'attention. Têtu, intelligent et très énergique, il a besoin de se dépenser: "Ce n'est pas un chien qui va rester à la maison toute la journée sur un canapé à ne pas bouger", prévient l'éleveuse. La solitude est également un point de vigilance. Comme beaucoup de chiens, le teckel supporte difficilement de passer ses journées seul. Pour Nathalie Bandecchi, le choix des adoptants est donc essentiel: leur rythme de vie doit correspondre aux besoins de l'animal. Du côté des vétérinaires, cette popularité ne passe pas inaperçue. Aymeric Benard, vétérinaire, remarque lui aussi une augmentation du nombre de teckels: "On constate clairement une croissance du nombre de teckels dans notre cabinet". Selon lui, les réseaux sociaux participent largement à cette popularité, une tendance qui touche également la Corse. Il reste toutefois prudent sur son ampleur et ses conséquences, le phénomène étant encore récent.


La morphologie si particulière du teckel soulève aussi des questions. Son dos allongé peut notamment le rendre sensible aux problèmes discaux. Pour autant, le vétérinaire nuance les inquiétudes concernant les petits formats: "Les nains ne sont pas plus fragiles du dos que les teckels standards". Il estime également qu'il est encore trop tôt pour mesurer les éventuelles "conséquences sanitaires" de cet engouement récent. Car si le succès de ces petits chiens ne semble pas près de s'essouffler, leur adoption ne doit rien au hasard. Entre leur caractère bien trempé, leurs besoins d'activité et les précautions liées à leur santé, le teckel demande un véritable engagement. Une petite taille, certes, mais une personnalité qui, elle, ne passe pas inaperçue.





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