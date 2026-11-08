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A màghjina - Ferringule, u mare à fior di petra


le Dimanche 8 Novembre 2026 à 07:25

À Ferringule - Farinole -, sur la côte ouest du cap Corse, une vague déroule son écume au pied des rochers. Le soleil éclaire les fonds, l’ombre bleuit le sable et les montagnes dessinent l’horizon. Après la tempête on apprécie toute la douceur du rivage qui tient dans ce mouvement de l’eau.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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