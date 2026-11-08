A màghjina - Ferringule, u mare à fior di petra
À Ferringule - Farinole -, sur la côte ouest du cap Corse, une vague déroule son écume au pied des rochers. Le soleil éclaire les fonds, l’ombre bleuit le sable et les montagnes dessinent l’horizon. Après la tempête on apprécie toute la douceur du rivage qui tient dans ce mouvement de l’eau.
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