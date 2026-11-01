Le sport pour tous avec la CAB !

Dans le cadre de sa politique sportive, la Communauté d’Agglomération de Bastia poursuit son engagement en faveur du sport inclusif et de l’accès à la pratique sportive pour tous.

A ce titre, des sessions découvertes de basket fauteuil ont été organisées en avril dernier afin d’identifier les attentes et les besoins locaux et de poser les bases d’un véritable projet handisport sur le territoire.

Une démarche qui répond à une ambition forte : favoriser l’accès à la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, promouvoir l’inclusion et faire du sport un moment de partage, rencontre et convivialité.

Dans cette dynamique, la CAB est donc heureuse d’annoncer le lancement officiel de rendez-vous hebdomadaires de basket adapté, à compter du mardi 10 novembre 2026.

Gratuites et ouvertes à tous, ces séances se dérouleront tous les mardis, de 18 à 20 heures au Cosec du Fangu. Elles seront encadrées et animées par les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) de la CAB, en partenariat avec la Maison Sport Santé, l’association Corsica Sensi Handicap et APF France Handicap Délégation de Haute-Corse .

Inscriptions gratuites auprès du services des sports de la CAB , du lundi au vendredi : 07 79 49 55 06 – sports@agglo-bastia.corsica