Ajaccio - Programme des Messes de la Toussaint à la Paroisse Saint-Roch

Dimanche 1er novembre : Solennité de la Toussaint

Messes : à 10h30 et à 18h



Lundi 2 novembre : Commémoration de tous les Fidèles défunts

Messes : à 10h30 et à 17h30



