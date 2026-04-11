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Les brèves

Ajaccio - Messe de la Toussaint à la Paroisse Saint Antoine de Padoue  29/10/2026

La messe solennelle de la Toussaint de la Paroisse Saint Antoine de Padoue aura lieu le dimanche 1 novembre à 10H 
 
À partir du 2 novembre , la paroisse invite à vivre l’Ottavario , semaine de prière et d’offrande pour vos défunts .

" Du 2 novembre au 9 novembre , messe à 8H et 18H 00 messe offerte pour vos défunts . Au début de la messe vous pouvez inscrire les noms de vos défunts sur un cahier avec une offrande pour une messe ils seront cités durant la messe , et durant l’année une messe sera célébrée à leur intention par un père de la communauté", précise la paroisse en ajoutant : "Offrir une messe pour un proche est une grâce pour lui ! ".

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