Grève chez Air Corsica : des passagers bloqués au bord de la route lors d’un transfert vers Marseille

Un trajet annoncé de plus de deux heures, interrompu après seulement 45 minutes : c’est la mésaventure rapportée par un passager, dans le contexte de la grève des pilotes d’Air Corsica.
Selon son récit, des voyageurs dont les vols étaient initialement prévus à 14 h 40 ou à 21 heures ont reçu un SMS leur annonçant un rendez-vous à midi pour un transfert en bus vers l’aéroport de Marseille. Le témoin déplore le manque d’explications accompagnant ce changement.
À bord, il décrit une forte chaleur, particulièrement à l’arrière de l’autocar. Puis il rapporte « un grand boom », suivi de fumée dans l’habitacle et d’un mouvement de panique. L’origine de l’incident reste à établir.
Les photographies et les images vidéo transmises montrent l’autocar arrêté au bord d’une voie rapide. Des voyageurs attendent derrière la glissière de sécurité, certains assis, leurs valises à proximité.
Le témoin signale la présence d’enfants et affirme que la plupart des passagers n’avaient pas mangé et ne disposaient de rien à boire. Il dénonce également le manque d’information et rapporte cette réponse attribuée à Air Corsica : « Voyez avec le chauffeur ! »
Il cite encore le cas de cette mineure de 17 ans livrée à elle-même tout au long de cet épisode qui se poursuivait toujours ce vendredi vers 19h30 à Marseille, que lui et ses compagnons de voyage devenus des amis d'infortune, ont rejoint sans autre problème et au cours duquel la compagnie qui s'est, in fine, confondue en excuses a offert une collation à tout le monde, un geste qui n'a pas cependant atténué le courroux de tous lié à l'absence complète de communication et d'information.
Malgré ces conditions, il assure que l’ensemble des passagers concernés soutiennent la grève des pilotes.
Selon son récit, des voyageurs dont les vols étaient initialement prévus à 14 h 40 ou à 21 heures ont reçu un SMS leur annonçant un rendez-vous à midi pour un transfert en bus vers l’aéroport de Marseille. Le témoin déplore le manque d’explications accompagnant ce changement.
À bord, il décrit une forte chaleur, particulièrement à l’arrière de l’autocar. Puis il rapporte « un grand boom », suivi de fumée dans l’habitacle et d’un mouvement de panique. L’origine de l’incident reste à établir.
Les photographies et les images vidéo transmises montrent l’autocar arrêté au bord d’une voie rapide. Des voyageurs attendent derrière la glissière de sécurité, certains assis, leurs valises à proximité.
Le témoin signale la présence d’enfants et affirme que la plupart des passagers n’avaient pas mangé et ne disposaient de rien à boire. Il dénonce également le manque d’information et rapporte cette réponse attribuée à Air Corsica : « Voyez avec le chauffeur ! »
Il cite encore le cas de cette mineure de 17 ans livrée à elle-même tout au long de cet épisode qui se poursuivait toujours ce vendredi vers 19h30 à Marseille, que lui et ses compagnons de voyage devenus des amis d'infortune, ont rejoint sans autre problème et au cours duquel la compagnie qui s'est, in fine, confondue en excuses a offert une collation à tout le monde, un geste qui n'a pas cependant atténué le courroux de tous lié à l'absence complète de communication et d'information.
Malgré ces conditions, il assure que l’ensemble des passagers concernés soutiennent la grève des pilotes.
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