Grève chez Air Corsica : des passagers bloqués au bord de la route lors d’un transfert vers Marseille

Un trajet annoncé de plus de deux heures, interrompu après seulement 45 minutes : c’est la mésaventure rapportée par un passager, dans le contexte de la grève des pilotes d’Air Corsica.

Selon son récit, des voyageurs dont les vols étaient initialement prévus à 14 h 40 ou à 21 heures ont reçu un SMS leur annonçant un rendez-vous à midi pour un transfert en bus vers l’aéroport de Marseille. Le témoin déplore le manque d’explications accompagnant ce changement.

À bord, il décrit une forte chaleur, particulièrement à l’arrière de l’autocar. Puis il rapporte « un grand boom », suivi de fumée dans l’habitacle et d’un mouvement de panique. L’origine de l’incident reste à établir.

Les photographies et les images vidéo transmises montrent l’autocar arrêté au bord d’une voie rapide. Des voyageurs attendent derrière la glissière de sécurité, certains assis, leurs valises à proximité.

Le témoin signale la présence d’enfants et affirme que la plupart des passagers n’avaient pas mangé et ne disposaient de rien à boire. Il dénonce également le manque d’information et rapporte cette réponse attribuée à Air Corsica : « Voyez avec le chauffeur ! »



Il cite encore le cas de cette mineure de 17 ans livrée à elle-même tout au long de cet épisode qui se poursuivait toujours ce vendredi vers 19h30 à Marseille, que lui et ses compagnons de voyage devenus des amis d'infortune, ont rejoint sans autre problème et au cours duquel la compagnie qui s'est, in fine, confondue en excuses a offert une collation à tout le monde, un geste qui n'a pas cependant atténué le courroux de tous lié à l'absence complète de communication et d'information.

Malgré ces conditions, il assure que l’ensemble des passagers concernés soutiennent la grève des pilotes.