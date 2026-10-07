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Les brèves

Triathlon - 12e Extrême Sud Cross Triathlon ce dimanche à Lecci  07/10/2026

Triathlon - 12e Extrême Sud Cross Triathlon ce dimanche à Lecci
Ce dimanche les adeptes du triple effort ont rendez-vous sur la plage de Saint-Cyprien à Lecci où le Sud Corse Triathlon organise l’Extrême Sud Cross Triathlon dont ce sera la 12e édition.
La première épreuve est programmée à 9h30 avec un triathlon, ouvert à partir des cadets pour les individuels et les équipes, composé de 1.000 mètres de natation, 21 kilomètres de VTT et 8 kilomètres de Trail. À la suite des plus grands, les plus jeunes catégories, à compter des poussins jusqu'aux minimes, entreront dans le bain, au sens premier du terme à compter de 12h30.
Infoline : 06 88 03 62 26
Les inscriptions s'effectuent sur sportimers.com

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