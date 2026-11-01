Football N2: La rencontre entre Corte et le Paris FC reportée

La réserve de Ligue 1 du Paris FC devait affronter l'Union Sportive des Clubs du Cortenais ce samedi à 15 heures, à Corte. Une équipe parisienne qui devait arriver dans la cité Paoline ce vendredi soir. Mais en raison des vents violents qui balayent la Corse ce jour, le vol entre Paris et Bastia a été annulé. Conséquence: la rencontre de football comptant pour le championnat de France de National 2 a été reportée. Elle pourrait se jouer samedi prochain.