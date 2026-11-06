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Les deux personnes décédées dans les inondations à Porto-Vecchio étaient originaires du Pas-de-Calais


le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:12

Selon « La Voix du Nord », les deux septuagénaires décédés dans les intempéries à Porto-Vecchio s’appelaient Marie et Régis Hollande. Originaire de Béthune dans le Pas-de-Calais, le couple était venu s’installer à Porto-Vecchio en 2016 après y avoir plusieurs fois séjourné. Leur fille, qu’ils étaient venus chercher à l’aéroport, a pu être secourue.



L'accident mortel est survenu sur la RT 10, dans la nuit de jeudi à vendredi. PHOTO D'ILLUSTRATION
L'accident mortel est survenu sur la RT 10, dans la nuit de jeudi à vendredi. PHOTO D'ILLUSTRATION
Le drame survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur la RT10, entre Bonifacio et Porto-Vecchio, a également suscité une vive émotion dans les Hauts-de-France. Marie et Régis Hollande, les deux septuagénaires décédés après que leur véhicule a été emporté par les eaux, étaient en effet originaires de Béthune, dans le Pas-de-Calais, rapporte le quotidien « La Voix du Nord ».

Marie et Régis Hollande avaient pris la route jeudi soir pour aller chercher leur fille à l'aéroport de Figari. Venue leur rendre visite depuis les Hauts-de-France, celle-ci se trouvait avec eux au moment de l'accident. La jeune femme, qui conduisait, a pu donner l'alerte avant d'être secourue alors qu'elle était coincée dans des branchages. Ses parents n'ont, eux, pas survécu.

À Béthune, où ils ont longtemps vécu, Marie et Régis Hollande laissent le souvenir de personnes généreuses et sportives. C'est ce que confie à nos confrères Patrick Perrin, adjoint aux sports de la ville et ami du couple. Régis Hollande était notamment passionné de cyclisme et avait participé à l'organisation du rallye Le Béthunois. Il avait également effectué l'essentiel de sa carrière professionnelle aux Cheminées Philippe, à Béthune, où il occupait les fonctions de directeur commercial.

Le couple avait ensuite quitté le Pas-de-Calais pour s'installer en Corse en 2016. Ils y séjournaient déjà régulièrement depuis 2014. Parents de deux enfants, ils avaient conservé des attaches dans leur région d'origine. Le maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, a adressé "ses plus sincères condoléances" aux proches des deux victimes.

Une cérémonie en leur mémoire doit se tenir mardi à Porto-Vecchio, avant une crémation prévue dans les jours suivants à Bastia.




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