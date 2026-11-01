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Stonde di Vita : Dédé Cervelli, ferronnier d'art à partir de matériaux de récupération 11/11/2026 Clémentines corses : une récolte 2026 à l'épreuve de la chaleur 04/11/2026 Occhiatana : un feu de végétation détruit un hectare de maquis 04/11/2026 De fortes pluies et inondations à Porto-Vecchio, 30 personnes mises en sécurité et plusieurs routes coupées 04/11/2026

Stonde di Vita : Dédé Cervelli, ferronnier d'art à partir de matériaux de récupération


le Mercredi 11 Novembre 2026 à 18:15

À Olmeta-di-Tuda, Dédé Cervelli récupère des vieux métaux comme des chaînes de moteurs ou des dents de scie pour leur donner une seconde vie à travers ses œuvres d’art. On a suivi cet artiste une journée dans son atelier









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