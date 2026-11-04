Volpajola : un accident de la circulation fait quatre blessés
Léana Serve le Mercredi 4 Novembre 2026 à 12:07
Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s’est produit ce mercredi à 11h25 sur la RT 20, sur la commune de Volpajola, indique le service d’incendie et de secours de Haute-Corse. Quatre personnes ont été blessées : une personne incarcérée dans son véhicule, extraite par les sapeurs-pompiers et dont le bilan médical est en cours, ainsi qu’une mère et ses deux enfants, légèrement blessés. Une quinzaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Lucciana, Bastia et Ponte-Leccia sont mobilisés, aux côtés du SAMU et des forces de l’ordre. La circulation est actuellement réduite à une voie.