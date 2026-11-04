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A màghjina - L’alba incantata di Pinarellu


le Mercredi 4 Novembre 2026 à 07:25

À Pinarellu, les premières lueurs du jour enveloppent la baie de teintes dorées. Sous les branches des pins maritimes, le soleil se reflète sur une mer paisible, où quelques bateaux semblent encore endormis. Entre ciel flamboyant et plage déserte, le petit paradis de Corse-du-Sud dévoile toute la douceur et la beauté de ses matins.
Si, comme jean-jo Barthelemy, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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