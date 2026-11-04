A màghjina - L’alba incantata di Pinarellu
À Pinarellu, les premières lueurs du jour enveloppent la baie de teintes dorées. Sous les branches des pins maritimes, le soleil se reflète sur une mer paisible, où quelques bateaux semblent encore endormis. Entre ciel flamboyant et plage déserte, le petit paradis de Corse-du-Sud dévoile toute la douceur et la beauté de ses matins.
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