Bastia - Avec « Via Forma », la CAB mise sur les activités physiques pour les Seniors

Lancement ce mardi 3 novembre de Via Forma un programme d'activités physiques pour les seniors de la CAB
Le soleil paresse en ce mardi matin mais pas les seniors bastiais qui dès 9h s’activent sur l’aire du stade Roger Poggi dans les quartiers sud de la ville. Certains sont venus à pied, d’autres en voiture mais la majorité a profité d’une navette gratuite mise en place par la CAB avec le concours de l’association OPRA. Ils sont une dizaine pour la séance 9h/10h, ils seront 17 à celle de 10h/11h. Encadré par Najwa, une éducatrice sportive diplômée, prestataire de la Communauté d'Agglomération de Bastia, Via Forma, programme gratuit* propose aux personnes de 60 ans et plus, une activité physique adaptée, afin que chacun puisse bouger à son rythme.
« Les objectifs sont nombreux : maintenir son autonomie, prévenir les chutes et créer du lien social », explique Carulina Colombani, vice-présidente de l’institution, en charge du développement de la pratique sportive, du sport-santé et de l'inclusion sociale. « Ces séances ont lieu tous les mardis au Spaziu spurtivu Roger Poggi ou au cosec Pepito Ferretti en cas de mauvais temps avec deux horaires à disposition des seniors : 9h-10h ou 11h-12h et avec donc la possibilité de se rendre en navette gratuite avec l’Association Opra. Ce programme qui se fait aussi en partenariat avec la ville, la DRAJES, le CCAS, la CPAM, la maison sport-santé et A Casa di L’anziani, s’intègre bien dans notre politique d’amener tous les publics au sport, de donner à tous l’accès au sport ».
Sur place Najwa accueille les participants et leur explique le déroulé, les ateliers. Petit tour tranquille de terrain pour s’échauffer puis par groupes de 2, nos seniors enchainent les différentes activités : petits sauts, jeu de balle, mouvements respiratoires, rameur, étirements…. Et le tout dans la bonne humeur.
Si pour l’instant ces séances ont lieu à Bastia, la CAB envisage de les étendre à d’autres communes du territoire. Des activités qui au fil des semaines et mois vont se diversifier. « On pense déjà à de petites randonnées ou encore des séances de voile », souligne Thomas Nutti du service des sports de la CAB.
*Inscriptions obligatoires auprès du service des sports de la CAB :
Du lundi au vendredi : 07 79 49 55 06 ou par mail ici
Départs de la navette : place Claude Papi à Lupino ou du Centre commercial Montesoru Destination le Spaziu spurtivu Roger Poggi ou le cosec Pepito Ferretti.
« Les objectifs sont nombreux : maintenir son autonomie, prévenir les chutes et créer du lien social », explique Carulina Colombani, vice-présidente de l’institution, en charge du développement de la pratique sportive, du sport-santé et de l'inclusion sociale. « Ces séances ont lieu tous les mardis au Spaziu spurtivu Roger Poggi ou au cosec Pepito Ferretti en cas de mauvais temps avec deux horaires à disposition des seniors : 9h-10h ou 11h-12h et avec donc la possibilité de se rendre en navette gratuite avec l’Association Opra. Ce programme qui se fait aussi en partenariat avec la ville, la DRAJES, le CCAS, la CPAM, la maison sport-santé et A Casa di L’anziani, s’intègre bien dans notre politique d’amener tous les publics au sport, de donner à tous l’accès au sport ».
Sur place Najwa accueille les participants et leur explique le déroulé, les ateliers. Petit tour tranquille de terrain pour s’échauffer puis par groupes de 2, nos seniors enchainent les différentes activités : petits sauts, jeu de balle, mouvements respiratoires, rameur, étirements…. Et le tout dans la bonne humeur.
Si pour l’instant ces séances ont lieu à Bastia, la CAB envisage de les étendre à d’autres communes du territoire. Des activités qui au fil des semaines et mois vont se diversifier. « On pense déjà à de petites randonnées ou encore des séances de voile », souligne Thomas Nutti du service des sports de la CAB.
*Inscriptions obligatoires auprès du service des sports de la CAB :
Du lundi au vendredi : 07 79 49 55 06 ou par mail ici
Départs de la navette : place Claude Papi à Lupino ou du Centre commercial Montesoru Destination le Spaziu spurtivu Roger Poggi ou le cosec Pepito Ferretti.
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