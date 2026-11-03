Poghju Mezzana : Une femme de 84 ans sérieusement blessée dans un accident de la circulation sur la RT10

Les secours sont intervenus aux alentours de 14h10 ce mardi sur la RT 10, à hauteur de la commune de Poghju Mezzana, après un choc frontal entre une voiture et un fourgon, indique le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse (SIS 2B).
Dans le véhicule léger, une femme de 84 ans s’est retrouvée incarcérée dans l’habitacle, sans toutefois être comprimée, précise le SIS 2B. Sérieusement blessée dans l’accident, elle a été prise en charge par les pompiers. Un homme de 87 ans était également à bord du véhicule, tandis que deux hommes âgés de 32 et 27 ans se trouvaient pour leur part dans le fourgon.
Au total, une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.
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