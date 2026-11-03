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A màghjina - A Sirenella di Lisula, trà l'onde è a sciuma


le Mardi 3 Novembre 2026 à 07:25

À Lisula (L’Île-Rousse), les vagues de la Méditerranée viennent envelopper de leur écume A Sirenella di l’Isula Rossa, la petite sirène de bronze réalisée en 2016 par le sculpteur Gabriel Diana. Installée sur son rocher, à quelques mètres du rivage, l’œuvre semble prendre vie sous les assauts de la mer, dans un spectacle où la puissance des éléments magnifie la délicatesse de la sculpture.
Si, comme François-Marie Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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