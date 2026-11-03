A màghjina - A Sirenella di Lisula, trà l'onde è a sciuma
À Lisula (L’Île-Rousse), les vagues de la Méditerranée viennent envelopper de leur écume A Sirenella di l’Isula Rossa, la petite sirène de bronze réalisée en 2016 par le sculpteur Gabriel Diana. Installée sur son rocher, à quelques mètres du rivage, l’œuvre semble prendre vie sous les assauts de la mer, dans un spectacle où la puissance des éléments magnifie la délicatesse de la sculpture.
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