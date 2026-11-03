De l'île à la capitale, les livres corses veulent trouver leur public

Mais faire connaître les livres corses ne suffit pas. Pour les éditeurs, il s'agit aussi de préparer les lecteurs de demain. La place accordée à la jeunesse et à la langue corse en est l'une des illustrations. Le samedi 7 novembre, à 16 heures, Hélène Bonardi proposera notamment une lecture bilingue et participative de son album Comu l'emu da magnà stu brocciu?, suivie de jeux autour autour du pastoralisme, des animaux et des créatures mythologiques de Corse. Une manière de faire entrer les plus jeunes dans les histoires de leur territoire; tout en leur donnant le goût de la lecture: "Notre volonté, c'est d'essayer de toucher les jeunes lecteurs, d'imaginer des opérations, des sujets, des livres qui vont dans ce sens", insiste Alain PIazzola. La transmission de la langue corse reste, elle aussi, au coeur de cette démarche: "C'est essentiel", affirme-t-il. Ces dernières décennies, les maisons d'édition ont progressivement intégré une place à la langue insulaire dans leurs catalogues. Une présence que le salon entend défendre et faire entendre, notamment à travers les lectures et les rencontres proposées.





Un enjeu qui prend une résonnance particulière dans un contexte difficile pour le secteur du livre. Alain Piazzola évoque une baisse d'environ 25% de l'activité des librairies à l'échelle nationale, une tendance qui touche également la Corse. Face à ces inquiétudes, les éditeurs cherchent des moyens de maintenir le livre au centre de la société: "Le livre a encore toute sa place dans notre société et surtout en Corse. Le livre est, avec le chant, un vecteur culturel très fort", rappelle-t-il.



Au-delà des deux journées parisiennes, c'est donc toute une filière qui cherche à poursuivre son développement. Alain Piazzola souligne notamment le rôle de la Collectivité de Corse, mais aussi celui des communes et des intercommunalités, qui soutiennent aujourd'hui des projets éditoriaux autrefois davantage portés par les grandes maisons nationales.



À Paris, les 7 et 8 novembre, il ne sera donc pas seulement question de présenter des livres. Il s'agira de faire découvrir une création insulaire plurielle, de renouer avec ceux qui en sont éloignés et de rappeler que la Corse s'écrit, se raconte et se transmet aussi à travers les pages.