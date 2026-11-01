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Albitreccia : La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un homme ayant quitté le centre des Molini


La rédaction le Lundi 2 Novembre 2026 à 19:26

La gendarmerie de Corse a lancé un appel à témoins ce lundi 2 novembre afin de retrouver Kaddour Aouabdi, un homme de 52 ans qui aurait quitté le centre de rééducation des Molini, sur la rive sud du golfe d’Ajaccio. Ne pouvant pas parler, il pourrait notamment être reconnaissable grâce à un bracelet d’identification blanc du centre.



Albitreccia : La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un homme ayant quitté le centre des Molini

Un homme est activement recherché ce lundi après avoir quitté le centre de rééducation des Molini à Albitreccia, sur la rive sud du Golfe d'Ajaccio. Pour tenter de le retrouver, la gendarmerie de Corse a diffusé un appel à témoins accompagné de sa photographie et de plusieurs éléments permettant de l’identifier.

Âgé de 52 ans et mesurant 1,80 m, Kaddour Aouabdi « serait vêtu d’un bas de jogging noir, tee-shirt manches courtes bleu foncé » et « pourrait être porteur d’un bracelet d’identification blanc du Centre Molini », précisent les gendarmes. Ces derniers indiquent également qu’il « ne serait pas en mesure de parler ».

Toute personne qui aurait aperçu Kaddour Aouabdi ou disposerait d’un élément permettant de le retrouver est invitée à contacter sans attendre la gendarmerie  via « le 04 95 10 96 44 ou le 17 ».





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