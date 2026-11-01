Albitreccia : La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un homme ayant quitté le centre des Molini

Un homme est activement recherché ce lundi après avoir quitté le centre de rééducation des Molini à Albitreccia, sur la rive sud du Golfe d'Ajaccio. Pour tenter de le retrouver, la gendarmerie de Corse a diffusé un appel à témoins accompagné de sa photographie et de plusieurs éléments permettant de l’identifier.
Âgé de 52 ans et mesurant 1,80 m, Kaddour Aouabdi « serait vêtu d’un bas de jogging noir, tee-shirt manches courtes bleu foncé » et « pourrait être porteur d’un bracelet d’identification blanc du Centre Molini », précisent les gendarmes. Ces derniers indiquent également qu’il « ne serait pas en mesure de parler ».
Toute personne qui aurait aperçu Kaddour Aouabdi ou disposerait d’un élément permettant de le retrouver est invitée à contacter sans attendre la gendarmerie via « le 04 95 10 96 44 ou le 17 ».
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