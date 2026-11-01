Ajaccio - Aux Sanguinaires, des bénévoles s’attaquent aux griffes de sorcière sur l’île de Mezu Mare

Le problème est particulièrement important sur Mezu Mare. En 2022, les tapis de griffes de sorcière couvraient en effet 2,7 hectares sur les 37 hectares que compte l’île. Or, cette dernière abrite une biodiversité particulièrement fragile. Pas moins de 285 taxons de plantes vasculaires y ont été recensés par le Conservatoire botanique national de Corse, parmi lesquels plusieurs espèces patrimoniales comme la Nananthée de Corse, l’Iris fétide, l’Arum mange-mouche, la Matthiole à trois pointes ou encore l’Évax de Corse.



Depuis plusieurs années, le Syndicat mixte tente donc de limiter la progression de ces espèces invasives sur le Grand Site. Une première opération d’ampleur avait notamment été menée en 2022 et 2023 sur la partie terrestre de la pointe de la Parata. « Le Syndicat a souhaité poursuivre cette dynamique, qui a porté ses fruits, en engageant des opérations d’arrachage manuel du Carpobrotus edulis sur l’île principale de l’archipel des Îles Sanguinaires », indique ce dernier. Dans les secteurs les plus difficiles d’accès, l’intervention est réalisée par des cordistes, tandis que les zones planes peuvent faire l’objet d’opérations avec des bénévoles comme celle organisée ce vendredi. ​



Au-delà de l’élimination des griffes de sorcière, l’objectif est de permettre progressivement à la flore locale de reprendre ses droits. Les secteurs traités feront ainsi l’objet d’un suivi écologique avec le Conservatoire botanique national de Corse afin « d’évaluer le retour de la végétation native et détecter d’éventuelles repousses ».

