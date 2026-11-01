Météo : l’automne s’installe en Corse après une chute des températures

Après un mois d’octobre particulièrement doux, l’automne semble enfin être arrivé sur le territoire national, avec des températures qui ont brutalement chuté entre les journées de samedi et dimanche. La raison ? Une perturbation du vortex polaire. Selon Météo-France, le vortex polaire est « une dépression d’altitude engendrée par le manque d’ensoleillement plus marqué près des pôles géographiques terrestres » contenant de l’air froid dense « qui amincit l’atmosphère, créant une zone de basses pressions au niveau des pôles ». Si le vortex polaire est majoritairement « centré sur le pôle en hiver », il arrive que celui-ci, « suite à un réchauffement stratosphérique soudain », se déplace vers des latitudes moyennes sur le continent européen, entraînant des coups ou des vagues de froid, notamment en France.





Et en Corse ?





Toujours selon Météo-France, la Corse, comme tout le quart sud-est, reste épargnée par la perturbation du vortex polaire. Une chute des températures commence néanmoins à être constatée sur l’île, avec des pluies qui se sont transformées en neige dès 1 200 mètres sur la journée de dimanche. Selon le centre Météo-France d’Ajaccio, « on reste dans des températures relativement fraîches en raison d’un vent de secteur nord qui amène davantage d’air froid ». « La température maximale relevée à Ajaccio hier était de 20,5 °C, et aujourd’hui, c’est la journée la plus fraîche de la semaine, avec 19,5 °C attendus », indique Jean-Michel Terramorsi, prévisionniste. Du côté de Bastia, « on attend aujourd’hui 16 °C en température maximale, soit quatre degrés en dessous des valeurs de saison pour la ville ».





Malgré cet épisode de froid, les températures devraient légèrement remonter pour le reste de la semaine, avec « des températures de saison voire légèrement excédentaires ». « On repasse à 20 °C et on se stabilise aux alentours de 21 °C pour le reste de la semaine sur la région ajaccienne, soit à peu près un degré au-dessus des valeurs de saison », détaille le prévisionniste de Météo-France. « En revanche, la région bastiaise est un petit peu plus impactée par le vent de nord : on a toujours une augmentation des températures, mais elles vont rester quand même un degré en dessous des normales, puisque le vent sera bien plus présent sur la façade orientale de la Corse. On sera aux alentours de 17,5 °C ou 18 °C. »





Une nouvelle perturbation est également attendue pour la journée de jeudi, avec de la pluie et de la neige à haute altitude. « Elles ne se produiront sous forme de neige qu’au-dessus de 2 500 à 2 600 mètres », précise Jean-Michel Terramorsi. « Les températures vont ainsi progressivement remonter dans la semaine et les prochaines précipitations se produiront majoritairement sous forme de pluie sur les massifs. » Une situation qui n’a rien d’anormale à cette période de l’année. « Ça fait partie des régimes météorologiques qui peuvent se mettre en place sur la Corse. Parfois, il y a une tendance de vent qui s'oriente plutôt au sud, avec davantage de remontées d'air chaud en provenance du sud de la Méditerranée, voire d'Afrique du Nord. D’autres fois, il y a des régimes de secteur nord, avec de l’air froid. » S’il est encore trop tôt pour parler de saison hivernale, l’automne semble quand même bien installé en Corse.

