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A màghjina - A Luna saluta Bastia


le Lundi 2 Novembre 2026 à 07:20

Au-dessus de Bastia, la Lune s’est invitée au départ d’un ferry. Dans le silence de la nuit, sa lumière argentée dessine un long chemin sur la mer, tandis que le navire illuminé largue les amarres et s’éloigne du port. Entre les lumières de la ville, les reflets sur l’eau et les nuages qui effleurent le ciel, un instant suspendu où la cité bastiaise semble offrir aux voyageurs un dernier salut, sous le regard bienveillant de la Lune.
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