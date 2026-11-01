À Ajaccio, la Scola Aiaccina mise sur les petits effectifs depuis dix ans

Neuf poules, un potager et un jardin sensoriel aménagé cet été. Dans le quartier Saint-Jean, à Ajaccio, la Scola Aiaccina ne ressemble pas tout à fait à l’image que l’on se fait d’une école en ville. C’est pourtant au cœur de la cité impériale qu’Emmanuelle Idir a voulu concrétiser son projet, en 2016, après quinze ans d’enseignement dans le primaire, notamment comme enseignante contractuelle dans les écoles publiques ajacciennes.



« J’avais envie de proposer aux enfants un travail en petit groupe pour personnaliser au maximum l’enseignement », explique-t-elle. La location de cette maison, transformée en lieu d'apprentissage, lui permet aussi de développer un environnement tourné vers la nature : « En fait, j’avais envie de reproduire une école de village au cœur de la ville d’Ajaccio. »



Dix ans après son ouverture, l’établissement compte une vingtaine d’élèves pour cette rentrée 2026, encadrés par trois enseignantes. Les petits effectifs permettent, selon Patricia Adiman, professeure des écoles depuis plus de trente ans et enseignante dans cette école depuis deux ans, de consacrer davantage de temps à chacun : « Les petits effectifs, c’est un luxe. On est très proche des enfants, on peut les aider s’ils ont des besoins. On est très proche des parents, on travaille ensemble, on connaît tout le monde. »