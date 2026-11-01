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Football Grand Sud - L'AS Rocca-Taravu leader de R4


GAP le Dimanche 1 Novembre 2026 à 18:31

Ce week-end, seules les équipes de Régional 1 et de Régional 4 du secteur Grand Sud étaient concernées par cette journée de championnat. Pour rappel samedi, dans le choc de Régional 1 entre le Sud FC et l'ACA au stade Gaby Muzy, un score vierge a sanctionné ce débat permettant, toutefois aux Acéistes de s'emparer de la première place du championnat.



Football Grand Sud - L'AS Rocca-Taravu leader de R4
Toujours samedi et toujours dans le cadre de la mise à jour du calendrier, la SVARR rendait visite à la réserve du FC Balagne. Les joueurs de Samuel Ipoua se sont inclinés 2 buts à 1 et demeurent ancrés dans le bas du classement.
Ce dimanche, sous une météo pluvieuse pour le compte du championnat de Régional 4, le derby entre l'AS Rocca Taravu et la réserve de la SVARR, a tourné à l'avantage des Montagnards sur le score de 3 buts à 2. L'AS Rocca-Taravu, désormais leader de ce championnat , devant la SVARR et le Sud FC.
Le FC Sotta qui se déplaçait à San Antone, a réalisé une très bonne opération en s'imposant 5 buts à 3 et complète le top 5..
De son côté le Sud FC n'a pas joué contre Vezzani cette dernièreéquipe ayant déclaré forfait général.




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