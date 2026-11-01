Felì fait résonner la chanson corse au cœur de Florence

(Photos Gérard Baldocchi)
L’artiste originaire de Casinca a ainsi porté la langue et la chanson corses au cœur de la cité florentine, à travers un répertoire mêlant ses titres les plus connus et de nouvelles compositions.
Pour l’occasion, de nombreux spectateurs avaient fait le déplacement depuis la Corse, notamment grâce à un voyage organisé par Corsica Ferries au départ de Bastia. Une escapade musicale qui illustre les liens culturels entre la Corse et l’Italie et donne une dimension particulière à cette étape de la tournée de Felì.
L’artiste originaire de Casinca a ainsi porté la langue et la chanson corses au cœur de la cité florentine, à travers un répertoire mêlant ses titres les plus connus et de nouvelles compositions.
Pour l’occasion, de nombreux spectateurs avaient fait le déplacement depuis la Corse, notamment grâce à un voyage organisé par Corsica Ferries au départ de Bastia. Une escapade musicale qui illustre les liens culturels entre la Corse et l’Italie et donne une dimension particulière à cette étape de la tournée de Felì.