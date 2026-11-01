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Felì fait résonner la chanson corse au cœur de Florence


La rédaction le Dimanche 1 Novembre 2026 à 17:22

Felì s’est produit ce samedi 31 octobre au Teatro Niccolini de Florence, dans le cadre de sa tournée « Sessant’anni digià », qui célèbre ses 60 ans. Face au succès rencontré par ce rendez-vous en Toscane, une seconde représentation avait été programmée à 16h30, en complément de celle de 20h30, qui affichait complet.



Felì fait résonner la chanson corse au cœur de Florence
                                                                   (Photos Gérard Baldocchi)

L’artiste originaire de Casinca a ainsi porté la langue et la chanson corses au cœur de la cité florentine, à travers un répertoire mêlant ses titres les plus connus et de nouvelles compositions.
Pour l’occasion, de nombreux spectateurs avaient fait le déplacement depuis la Corse, notamment grâce à un voyage organisé par Corsica Ferries au départ de Bastia. Une escapade musicale qui illustre les liens culturels entre la Corse et l’Italie et donne une dimension particulière à cette étape de la tournée de Felì.







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