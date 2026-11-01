D2 Volstar - Le GFC Ajaccio Volley s’incline lourdement face à Rennes (0-3)

GFC Ajaccio - Rennes : 0-3
Évolution du score : 23-25, 19-25, 22-25
Complexe du Palatinu
800 spectateurs environ
Arbitres : Mme Isabelle Dufour et Mr Cédric Vermande
Six de départ : Ajaccio : Deveze (libéro), Talon puis Brion, Roatta, Capet, Adriano, Zulianello, Diverchy puis Morisse, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Rennes : Halle (libéro), Nevot, Cardin, Cohen, Guerin, Martino, Sosson, entraîneur : Frédéric Gibert
Victorieux face à Cambrai puis à Saint-Quentin, samedi dernier, le GFC Ajaccio avait pour ambition de réussir la passe de trois face à la jeune équipe rennaise. Mais, loin de s’en laisser compter, les Bretons réussissaient parfaitement leur début de match (3-7) puis (7-13) sous l’impulsion de Cohen notamment, obligeant Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien à demander très tôt deux « temps mort « pour tenter de remettre les Gaziers dans le bon sens de la marche. Malgré cela, les Rennais continuaient sur leur lancée grâce à leur duo Cardin-Cohen, très efficace, dans le premier set (12-17) puis (15-19). Malgré une réaction dans le money time les ramenant à une longueur de leurs adversaires, les Rouge et Bleu s’inclinaient finalement dans la première manche (23-25).
Trop de fautes en attaque et au service
Les Ajacciens tentaient de réagir dès l’entame du second set mais se heurtaient toujours face à la coriace opposition d’une équipe bretonne, très combative et à l’impressionnante qualité de service (6-8), (11-16) puis (14-19). Friables à la réception, et déficients au block, les Gaziers subissaient une nouvelle fois la loi de Cardin et des siens dans la 2e manche (22-25).
Plombés par un nombre d’erreurs, bien trop important à ce niveau, aussi bien au service qu’en attaque, les « Rouge et Bleu » restaient toutefois au contact des Bretons dans le 3e manche (6-6), (10-10) puis (15-15). Mais peu à peu, le collectif breton et notamment son block se montrait bien plus compact dans le money time (19-22). Sans solution, les Ajacciens s’inclinaient nettement et logiquement en trois petits sets (22-25)
Évolution du score : 23-25, 19-25, 22-25
Complexe du Palatinu
800 spectateurs environ
Arbitres : Mme Isabelle Dufour et Mr Cédric Vermande
Six de départ : Ajaccio : Deveze (libéro), Talon puis Brion, Roatta, Capet, Adriano, Zulianello, Diverchy puis Morisse, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Rennes : Halle (libéro), Nevot, Cardin, Cohen, Guerin, Martino, Sosson, entraîneur : Frédéric Gibert
Victorieux face à Cambrai puis à Saint-Quentin, samedi dernier, le GFC Ajaccio avait pour ambition de réussir la passe de trois face à la jeune équipe rennaise. Mais, loin de s’en laisser compter, les Bretons réussissaient parfaitement leur début de match (3-7) puis (7-13) sous l’impulsion de Cohen notamment, obligeant Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien à demander très tôt deux « temps mort « pour tenter de remettre les Gaziers dans le bon sens de la marche. Malgré cela, les Rennais continuaient sur leur lancée grâce à leur duo Cardin-Cohen, très efficace, dans le premier set (12-17) puis (15-19). Malgré une réaction dans le money time les ramenant à une longueur de leurs adversaires, les Rouge et Bleu s’inclinaient finalement dans la première manche (23-25).
Trop de fautes en attaque et au service
Les Ajacciens tentaient de réagir dès l’entame du second set mais se heurtaient toujours face à la coriace opposition d’une équipe bretonne, très combative et à l’impressionnante qualité de service (6-8), (11-16) puis (14-19). Friables à la réception, et déficients au block, les Gaziers subissaient une nouvelle fois la loi de Cardin et des siens dans la 2e manche (22-25).
Plombés par un nombre d’erreurs, bien trop important à ce niveau, aussi bien au service qu’en attaque, les « Rouge et Bleu » restaient toutefois au contact des Bretons dans le 3e manche (6-6), (10-10) puis (15-15). Mais peu à peu, le collectif breton et notamment son block se montrait bien plus compact dans le money time (19-22). Sans solution, les Ajacciens s’inclinaient nettement et logiquement en trois petits sets (22-25)
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