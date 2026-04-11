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Furiani : une bouteille de gaz explose sur la terrasse d’une maison, aucun blessé


La rédaction le Samedi 31 Octobre 2026 à 10:48

Une bouteille de gaz alimentant une plancha a explosé ce samedi 31 octobre, aux alentours de 10 heures, sur la terrasse d’une maison individuelle située à Furiani.
L’explosion a provoqué un départ de feu, rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers, qui sont parvenus à stopper sa propagation.
Aucune victime n’est à déplorer.
Une dizaine de sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Bastia ont été mobilisés pour cette intervention.







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