Furiani : une bouteille de gaz explose sur la terrasse d’une maison, aucun blessé
La rédaction le Samedi 31 Octobre 2026 à 10:48
Une bouteille de gaz alimentant une plancha a explosé ce samedi 31 octobre, aux alentours de 10 heures, sur la terrasse d’une maison individuelle située à Furiani.
L’explosion a provoqué un départ de feu, rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers, qui sont parvenus à stopper sa propagation.
Aucune victime n’est à déplorer.
Une dizaine de sapeurs-pompiers du centre de secours principal de Bastia ont été mobilisés pour cette intervention.