A maghjina - U Far West di l’Agriate
La rédaction le Samedi 31 Octobre 2026 à 07:05
" Bienvenue dans l'Ouest Américain ! Non, dans l'Ouest des Agriates. Un décor digne des plus célèbres Western, capturé en fin de journée lors d'une randonnée en boucle autour de la Punta Liatoggiu", nous écrit Bernard Chalbos en nous partageant cette jolie photo.
Si vous aussi avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.
Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté
(Photo : Bernard Chalbos)