CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Laurence Derik, praticienne en équithérapie à Olmeta-di-Tuda 04/11/2026 Le chanteur Natale Vesperini en tournée dans le Var 30/10/2026 Autonomie de la Corse : le Gouvernement dévoile sa feuille de route pour tenter de relancer le processus 30/10/2026 Michel Castellani : « Nous proposons un emprunt citoyen national simple et transparent pour desserrer l’étau de la dette » 30/10/2026

A maghjina - U Far West di l’Agriate


La rédaction le Samedi 31 Octobre 2026 à 07:05

" Bienvenue dans l'Ouest Américain ! Non, dans l'Ouest des Agriates. Un décor digne des plus célèbres Western, capturé en fin de journée lors d'une randonnée en boucle autour de la Punta Liatoggiu", nous écrit Bernard Chalbos en nous partageant cette jolie photo.
Si vous aussi avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.  Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos