Le chanteur Natale Vesperini en tournée dans le Var

Natale Vesperini, originaire de Taglio-Isolaccio, baigne dans la musique depuis tout petit. À 10 ans, il fréquentait l’école de chant de Folelli dirigée par Yves Pasquali. Il y apprend paghjella, terzettu, madricale, messe, curentina. Il intègre ensuite le groupe Madricale, issu de cette école, un groupe composé de jeunes de 8 à 16 ans, puis un groupe d’animation, Eramu in campu, qui reprend les classiques corses, revisités, personnalisés, avec des sons nouveaux.



Passionné de musique, il anime des soirées dans les villages, mêlant récital et bal. Dans ses moments de détente, il compose, par plaisir. En mai 2023, il sort un premier album de 5 titres intitulé Anna Lucia avec Tittò Limongi et Ghjacumu Fusina pour les textes, Laurent Viti pour la musique. Au sein de cet album une chanson est dédiée à sa fille Lucia, aujourd’hui rescapée d’un cancer.



En avril 2024, un autre bel hommage, au chanteur Feli, à travers le single A ti Dice, en duo avec Laure Degiovanni. « Une chanson qui retrace un peu mon enfance, puisque j'ai passé un petit moment Feli, j'ai beaucoup appris à ses côtés. J’ai eu la grande chance, le bonheur de faire sa première partie au Casino de Paris », explique le chanteur.



Cet été Natale Vesperini s’en est donné à cœur joie avec une soixantaine de dates dans villes et villages de Corse. Dans quelques jours, accompagné au piano par Gilles Cianfarani, il donnera trois concerts dans trois églises du Var : à Pignans (le 6 novembre), La Valette (7) et Gareoult (8). « C’est un nouveau concept, un piano-voix, dans des églises ou des chapelles où le son y est juste magnifique et on y apporte quelques couleurs. J’avais envie de faire autre chose que le traditionnel guitare-voix. Piano-voix ce n'est pas fréquent, surtout dans les églises. Le répertoire touche beaucoup de monde avec des reprises en français, en corse, mes propres chansons, des polyphonies aussi, mon univers en fait, et quelques surprises comme par exemple L'Aigle Noir de Barbara, moitié en corse, moitié en français. On s'est approché le plus possible du texte pour ne pas changer et dénaturer celui-ci », dévoile Natale Vesperini.



De belles soirées en perspectives pour notre chanteur qui les donne pour le plaisir. « Qu’importe qu’il y ait 100 ou 1000 personnes. Je chante pour le plaisir, à la rencontre de la famille, d’amis, d’un public qui me découvrira, apprendra à me connaitre. Bien sûr si on arrive à remplir les églises ce sera génial pour nous, pour ceux qui nous suivent. En tout cas de notre côté le plaisir sera là ».



Et côté projet ? « Il y a des compos qui vont arriver et je pense un nouveau single sur lequel je travaille avec Gilles pour changer un peu de couleur de musique, tout en gardant, bien sûr, les musiciens qui sont avec moi depuis de longues années, une équipe soudée ».

