Ajaccio - Le festival Ritrovu annulé après la disparition du danseur et chorégraphe Pierre-Antoine D'Orazio

Il avait fait de la danse et surtout de sa transmission une part essentielle de sa vie. Si bien que Pierre-Antoine D'Orazio a accompagné au fil des années de nombreux jeunes danseurs de la région ajaccienne. Danseur, chorégraphe, professeur et directeur de l’École municipale de danse d’Ajaccio, il est décédé ce dimanche à l'âge de 47 ans.
Formé à l’école internationale Off Jazz de Nice, où il avait également intégré une compagnie, ce professeur diplômé d’État avait ouvert en 2013 son école, Mademoiselle Pierantoine, dans la cité impériale. Un lieu à travers lequel il partageait sa passion mais aussi une certaine conception de la danse, faite de travail et d’exigence.
Après sa disparition, le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a tenu à saluer la mémoire de celui qui « occupait depuis de nombreuses années une place particulière dans la vie culturelle ajaccienne ». « À travers son école, ses spectacles et les nombreux projets auxquels il participait, il avait su partager sa passion et transmettre son art à tant de jeunes danseuses et danseurs », souligne-t-il.
Ces dernières années, Pierre-Antoine d’Orazio s’était notamment beaucoup investi dans la création du Jeune Ballet Ajaccien, porté par la Ville d’Ajaccio. Un projet auquel il avait consacré beaucoup d’énergie et qui avait encore conduit, en septembre dernier, les jeunes danseurs qu’il accompagnait sur la scène de l’Espace Diamant. « Je veux saluer son talent, sa générosité et tout ce qu’il a apporté à notre ville », écrit encore Stéphane Sbraggia, qui adresse ses condoléances « à sa famille, à ses proches, à ses élèves et à tous ceux qui ont partagé son parcours ».
De son côté, l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio a également rendu hommage à un « acteur culturel profondément engagé », qui « consacrait son talent, son énergie et sa passion à la danse et à sa transmission auprès de la jeunesse ajaccienne et insulaire ». « Par son exigence, sa générosité et la qualité de son enseignement, il a accompagné de nombreux jeunes danseurs et contribué pleinement au rayonnement de la création chorégraphique en Corse », salue encore l'OIT.
Le festival Ritrovu annulé
Pierre-Antoine d’Orazio devait justement prendre part, dans quelques jours, au festival Ritrovu, organisé du 29 au 31 octobre à Ajaccio. Face à sa disparition, l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio a annoncé ce lundi l’annulation de l’édition 2026. Une décision prise « par respect pour sa mémoire, sa famille, ses proches, ses élèves ainsi que pour l’ensemble des artistes et des équipes concernés ».
L'OIT annonce que le festival Ritrovu sera reprogrammé en octobre 2027. Une édition lors de laquelle un hommage particulier sera rendu à Pierre-Antoine d’Orazio afin de célébrer son parcours, son engagement pour la danse et le travail de transmission qu’il a mené auprès de plusieurs générations de jeunes Ajacciens.
« Les modalités pratiques relatives à l’annulation des spectacles et au remboursement des billets seront communiquées prochainement », précise encore l'OIT.
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