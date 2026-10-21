Furiani : « Les Sentinelles » au cinéma U Paradisu

Le Conservatoire d'Espaces Naturels propose ce vendredi 23 octobre à 14h30 au cinéma U Paradisu à Furiani la projection du film de Philippe Menestrey : « Les Sentinelles ».



Un film sur la Pie-grièche, un oiseau discret qui peuple les paysages agricoles corses.



À travers de magnifiques images et les témoignages d’acteurs locaux, ce film immersif de 53 minutes permet d’aller à la rencontre de ces oiseaux rares et protégés et de celles et ceux qui œuvrent à leur préservation.



Entrée gratuite.