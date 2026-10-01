CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Alain Attar, disquaire 21/10/2026 Prunelli-di-Fiumorbu : un incendie se déclare dans un garage, deux personnes blessées 16/10/2026 Urgences de Calvi : le président de la communauté de communes L’Île-Rousse - Balagne réclame des mesures d’urgence 16/10/2026 Ghisonaccia : 1,5 hectare détruit par un incendie 16/10/2026

Stonde di Vita avec... Alain Attar, disquaire


La rédaction le Mercredi 21 Octobre 2026 à 18:00

Alain Attar est l’un des derniers disquaires de Corse. À travers sa boutique de Bastia, il fait vivre la musique, celle que l’on prend le temps d’apprécier, sur un vinyle, une cassette ou un CD. On l’a suivi pendant une journée dans son magasin.









CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos