Depuis des mois, les attaques incessantes et scandaleuses de La France insoumise et de ses alliés écologistes rythment nos débats parlementaires. J’ai donc tenu, à mon tour, à égrener les noms de plusieurs personnalités issues de ces formations politiques ayant fait l’objet de condamnations judiciaires : Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, Manuel Bompard, Bastien Lachaud, Sébastien Delogu, Sophia Chikirou ou encore Jean-Vincent Placé, certaines de ces condamnations n’étant pas définitives. Une fois encore, les menaces et les tentatives d’intimidation de certains de ces députés n’ont pas tardé, illustrant leur conception bien singulière de la liberté d’expression. N’étant pas de ceux qui se laissent marcher sur les pieds, j’ai réagi avec fermeté. On ne peut pas éternellement accepter l’inacceptable. Dans l’esprit du général de Gaulle, qui n’hésitait pas à employer des formules imagées pour dénoncer les travers de la vie politique, j’ai utilisé le terme « charlot ». Pour ceux qui en ignoreraient la définition, l’Académie française nous rappelle qu’il désigne un « individu peu sérieux, à qui on ne saurait se fier ». C’est précisément dans ce sens que je l’ai employé. Il ne saurait être question pour moi de présenter des excuses pour avoir répondu à des menaces et à des intimidations. La liberté d’expression n’est pas à géométrie variable, et le respect ne saurait être à sens unique.

— François Xavier Ceccoli (@FXceccoli) November 27, 2026

