François-Xavier Ceccoli a notamment lancé à un député : « Tu crois impressionner quelqu’un, charlot ? », provoquant de vives protestations sur les bancs de la gauche. Le député LFI Aurélien Saintoul a dénoncé un acte d’intimidation.
« Vous n’êtes rien du tout, sinon la lie »
L’intervention de l’élu de Haute-Corse faisait suite à celle du député écologiste Benjamin Lucas-Lundy, qui avait évoqué plusieurs personnalités de droite condamnées ou mises en cause par la justice.
En réponse, François-Xavier Ceccoli a cité plusieurs figures de La France insoumise, notamment Raphaël Arnault, Manuel Bompard, Bastien Lachaud, Aurélien Taché, Sébastien Delogu et Sophia Chikirou.
Le député de Haute-Corse a ensuite lancé : « Vous n’êtes rien du tout, sinon la lie. » Plusieurs parlementaires de gauche se sont alors levés pour protester.
F.-X. Ceccoli refuse de présenter ses excuses
Ce vendredi 27 novembre, François-Xavier Ceccoli est revenu sur cet incident dans une publication sur son compte X (voir ci-dessous). Il affirme avoir été la cible de menaces et de tentatives d’intimidation de la part de certains parlementaires. Il assume ses propos et écarte toute présentation d’excuses.
Depuis des mois, les attaques incessantes et scandaleuses de La France insoumise et de ses alliés écologistes rythment nos débats parlementaires. J’ai donc tenu, à mon tour, à égrener les noms de plusieurs personnalités issues de ces formations politiques ayant fait l’objet de condamnations judiciaires : Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, Manuel Bompard, Bastien Lachaud, Sébastien Delogu, Sophia Chikirou ou encore Jean-Vincent Placé, certaines de ces condamnations n’étant pas définitives. Une fois encore, les menaces et les tentatives d’intimidation de certains de ces députés n’ont pas tardé, illustrant leur conception bien singulière de la liberté d’expression. N’étant pas de ceux qui se laissent marcher sur les pieds, j’ai réagi avec fermeté. On ne peut pas éternellement accepter l’inacceptable. Dans l’esprit du général de Gaulle, qui n’hésitait pas à employer des formules imagées pour dénoncer les travers de la vie politique, j’ai utilisé le terme « charlot ». Pour ceux qui en ignoreraient la définition, l’Académie française nous rappelle qu’il désigne un « individu peu sérieux, à qui on ne saurait se fier ». C’est précisément dans ce sens que je l’ai employé. Il ne saurait être question pour moi de présenter des excuses pour avoir répondu à des menaces et à des intimidations. La liberté d’expression n’est pas à géométrie variable, et le respect ne saurait être à sens unique.
— François Xavier Ceccoli (@FXceccoli) November 27, 2026