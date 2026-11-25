Running - Dimanche U Spidali Trail 2026

Organisé par le club des Coureurs des Crêtes, U Spidali Trail dont ce sera la troisième édition s'élancera dimanche du hameau de Cartalavonu. Le coup d'envoi aura lieu à 10 heures avec les coureurs de la longue de 15 kilomètres pour 600m de D+, baptisée I Punti qui seront les premiers à s'élancer pour un parcours passant par les points hauts que sont A Vacca Morta (1.300m) et le Corbu. Quinze minutes plus tard partiront les concurrents du Trail de 10 kilomètres U Ghjiru (300m de D+). A 10h20, les marcheurs seront à leur tour en lice, avant des courses pour les plus jeunes à partir de 13 heures. Une version 2026 qui s'effectuera en sens inverse par rapport aux précédentes versions.