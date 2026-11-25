A maghjina - A cascata di Rezza
La rédaction le Mercredi 25 Novembre 2026 à 07:05
Sur la route de Pastricciola, la cascade de Rezza se dévoile au milieu d’une végétation aux couleurs de l’automne. L’eau ruisselle de roche en roche, offrant un joli spectacle au détour du chemin.
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Photo : Joëlle Petapermal