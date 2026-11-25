U tempu in Corsica
La rédaction le Mercredi 25 Novembre 2026 à 07:00
Le ciel restera largement couvert ce mercredi en Corse, avec des averses plus fréquentes sur la façade occidentale de l’île. La côte orientale devrait rester relativement épargnée jusqu’en fin de journée. À noter que les deux départements sont placés en vigilance jaune pour un risque d’orages.
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Photo : Françoise Geronimi