Attentat contre l’ARS : L’UD CGT de Haute-Corse apporte son soutien aux personnels

Dans un communiqué l’UD CGT de Haute-Corse revient sur l’attentat contre les locaux de l’ARS à Bastia perpétrés dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 novembre. Le syndicat apporte son soutien aux personnels.



« L’Union Départementale CGT de Haute-Corse tient à exprimer sa solidarité pleine et entière ainsi que son soutien indéfectible à l’ensemble des agentes et des agents de l’Agence Régionale de Santé de Haute- Corse, victimes d’une tentative d’attentat et d’intimidations visant leur outil de travail », écrit Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD. « Rien ne saurait justifier que des travailleuses et des travailleurs, qui assurent au quotidien une mission essentielle de service public au service de la santé de la population insulaire, soient pris pour cibles ou exposés à de tels actes. Ces méthodes inacceptables portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique des personnels et constituent une attaque directe contre le service public lui-même ».



Dans son communiqué l’UD CGT de Haute-Corse exige que toute la lumière soit faite sur ces faits et que la direction de l’Agence prenne immédiatement toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection, l’accompagnement et le soutien psychologique des personnels concernés. « Face à la violence et aux tentatives d’intimidation, la CGT réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs du service public, au dialogue social et à la défense des conditions de travail de tous les salariés et agents publics de Corse », conclut Charles Casabianca.



