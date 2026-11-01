« Le coassement de la méduse » en avant-première à Corte, Levie et Porto Vecchio

La comédie grinçante du réalisateur corse Gérard Guerrieri qui sortira en salle le 20 janvier 2027 sera projetée en avant-première le 13 novembre à Corte* et le 14 à Levie* et Porto Vecchio*. Un film « nustrale », réalisé, produit et joué par des Corses. Synopsis : « Bastia, années 80. Dans la salle des fêtes d'un quartier populaire, on célèbre la noce de Joséphine et Pascal. La musique et l'alcool délient les langues, jalousies et secrets refont surface… et une rumeur traverse la nuit : Jean-Raymond, le père de la mariée, gangster disparu depuis quinze ans, serait de retour… ».

Un retour dans le passé pour le réalisateur : « L'origine du film remonte à ma jeunesse. À dix-huit ans, j'ai travaillé comme photographe de mariage à Bastia. Pendant plusieurs saisons, j'ai observé une galerie de personnages dont les comportements, parfois drôles, parfois cruels, m'ont durablement marqué ». Le temps d’une noce, cette comédie satirique déjantée déroule une galerie de portraits incarnés par d’excellents acteurs insulaires dont Corinne Mattei, Coco Orsoni, Nathanaël Maïni, Philippe Ambrosini, Alizée Pinelli, Gérard Guerrieri lui-même… et les prometteurs Colomba Giovanni et Noé Mercier-Follacci.



*Corte : Vendredi 13 novembre 18h30 au cinéma L’Alba

Levie : Samedi 14 novembre 13h30 au Musée

Porto-Vecchio : Samedi 14 novembre 20h au Cinéma Galaxy