Haute-Corse : quatre accidents de la circulation font cinq blessés

Quatre accidents de la circulation se sont produits ce jeudi matin en Haute-Corse, indique le service d’incendie et de secours. Le premier a eu lieu à Lumio, sur la RT 30, faisant un blessé évacué sur le centre hospitalier de Calvi. Le deuxième s’est produit à Vignale sur la RT 20 où un blessé a été évacué sur le centre hospitalier de Bastia. Le troisième s’est produit à Aghione sur la D343, faisant un blessé évacué sur le centre hospitalier de Corte.
Le dernier s’est quant à lui produit sur la RT 20, sur la commune de Castello-di-Rostino, et a fait deux blessés. L’intervention, qui nécessite l’engagement de deux ambulances de Corte et Ponte-Leccia, d’un véhicule de désincarcération, d’un véhicule commandement, d’un véhicule du Samu et du Dragon 2B est toujours en cours ce jeudi en début d'après-midi, précise le SIS 2B.
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