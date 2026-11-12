Sainte-Lucie de Porto-Vecchio : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un homme ayant quitté son domicile

La gendarmerie de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d’un homme de 48 ans, qui a quitté son domicile situé sur la commune de Lecci depuis ce mercredi 11 novembre. Selon le signalement diffusé sur les réseaux sociaux de la Gendarmerie de Corse, l’homme a quitté son domicile « sans document d’identité et sans moyen de paiement », serait susceptible de se déplacer à pied et serait « porteur d’un téléphone mobile ». Toujours selon la gendarmerie, cet homme aurait des antécédents suicidaires.
Toute personne ayant aperçu cet homme ou disposant d'informations susceptibles de le localiser est invitée à contacter la gendarmerie de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio au 04 95 71 47 17 ou à composer le 17.
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