Ghisonaccia - 43 poches de sang collectées lors d'une nouvelle mobilisation des donneurs

La solidarité était une nouvelle fois au rendez-vous à Ghisonaccia, ce mardi 10 novembre. Organisée de 9 à 14 heures à la salle des fêtes, cette collecte de sang a rassemblé 46 volontaires. Parmi eux, 43 ont pu effectuer un don, tandis que deux personnes participaient pour la première fois à cette démarche solidaire.





Une mobilisation saluée par les organisateurs

L'Association des donneurs de sang bénévoles (ADSBPO) a tenu à remercier les donneurs réguliers pour leur fidélité, ainsi que les deux nouveaux participants pour leur engagement.

Les organisateurs ont également salué le travail des équipes de l'Établissement français du sang (EFS) et des bénévoles mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette collecte.

Avec 43 poches recueillies, cette nouvelle opération témoigne de la mobilisation des habitants de Ghisonaccia et des environs en faveur du don du sang, indispensable pour répondre aux besoins des patients nécessitant des transfusions.