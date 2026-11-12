CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  José Murati, coach sportif à Bastia 18/11/2026 Le dessin de Battì - 11 Novembre : doit-on rappeler les poilus à l'école ? 12/11/2026 Marché de Noël d’Ajaccio : nouveau format, horaires élargis et stationnement gratuit, ce qui change en 2026 12/11/2026 Tempête Charles : de la pluie et de fortes rafales de vent attendues en Corse, l’île en vigilance jaune 12/11/2026

Ghisonaccia - 43 poches de sang collectées lors d'une nouvelle mobilisation des donneurs


La rédaction le Jeudi 12 Novembre 2026 à 10:01

Une collecte de sang organisée mardi 10 novembre à la salle des fêtes de Ghisonaccia a permis de recueillir 43 poches de sang. Au total, 46 personnes se sont présentées, dont deux nouveaux donneurs venus effectuer leur premier don.



De gauche à droite et de haut en bas : Margaux, Marie, Héloïse, Erwan, Véronique, François, Myriame,
De gauche à droite et de haut en bas : Margaux, Marie, Héloïse, Erwan, Véronique, François, Myriame,
La solidarité était une nouvelle fois au rendez-vous à Ghisonaccia, ce mardi 10 novembre. Organisée de 9 à 14 heures à la salle des fêtes, cette collecte de sang a rassemblé 46 volontaires. Parmi eux, 43 ont pu effectuer un don, tandis que deux personnes participaient pour la première fois à cette démarche solidaire.


Une mobilisation saluée par les organisateurs
L'Association des donneurs de sang bénévoles (ADSBPO) a tenu à remercier les donneurs réguliers pour leur fidélité, ainsi que les deux nouveaux participants pour leur engagement.
Les organisateurs ont également salué le travail des équipes de l'Établissement français du sang (EFS) et des bénévoles mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette collecte.
Avec 43 poches recueillies, cette nouvelle opération témoigne de la mobilisation des habitants de Ghisonaccia et des environs en faveur du don du sang, indispensable pour répondre aux besoins des patients nécessitant des transfusions.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos