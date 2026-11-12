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A màghjina - E volte di i nostri vechji paesi : Pietralta, in Curbara


le Jeudi 12 Novembre 2026 à 07:25

À Pietralta, hameau de Corbara, les voûtes de pierre dessinent les passages étroits du vieux village. Entre escaliers, ruelles et façades anciennes, ces arches témoignent d'une architecture traditionnelle qui a su s'adapter au relief et traverser les générations. Un patrimoine discret, au cœur de nos villages…
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