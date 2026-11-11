Patrimoniu - Les vignerons célèbrent la San Martinu et le vin nouveau

« Ch’ella sia per u bisognu o per u piacè, biite u vinu di Patrimoniu ! Evviva San Martinu ! » Terre de vignoble, la commune de Patrimoniu a célébré ce mercredi 11 novembre la San Martinu, son saint patron, en présence de l’évêque de Corse, le cardinal François-Xavier Bustillo.



Une journée qui a débuté par une messe dans l’église dédiée au saint patron du village, avec les bénédictions du vin nouveau, mais aussi du pain, du grain et de la laine. Une tradition remise au goût du jour ces dernières décennies, mais qui perdure depuis plus de 1 700 ans, a expliqué Christian Andreani, le prieur de la confrérie San Martinu de Patrimoniu : « Lorsque les calamités agricoles sévissaient, Saint Martin a été invoqué par les populations. Il est venu sur ces terres, il a étendu sa main et il a guéri les calamités agricoles. » La légende veut aussi que le nom de la commune de Patrimoniu ait été donné par le saint lui-même alors qu’il se promenait sur les hauteurs de la Conca d’Oru.



La procession accompagnée des confréries de Saint-Florent, de Moltifao ou encore de Campile s’est ensuite rendue jusqu’au théâtre de verdure pour assister à l’ouverture du premier tonneau de vin nouveau par la confrérie bachique des vins de Patrimonio devant près de 1 000 personnes. Une confrérie qui a profité de cette journée pour intronisé le cardinal François Bustillo parmi ses membres : « Quand on pense au vin, dans la tradition biblique, c'est la joie. Je viens d'être intronisé et je pense à la joie. Dans la Bible, le vin est toujours le symbole de la joie. »



Au-delà du vin, c’est aussi la communauté qui se retrouve a déclaré le cardinal François-Xavier Bustillo : « La Saint-Martin, c'est une belle fête où il y a le culte, la culture, les traditions, la convivialité. Notre société a besoin de retrouver la joie. Non pas une joie euphorique, légère et superficielle, mais la joie de vivre ensemble, la joie de croire, la joie d'espérer. »



Des propos dans lesquels se reconnaît aussi Jean-Baptiste Arena, le maire de la commune : « C'est aussi une fête profane, mais l'essentiel est de savoir mêler les deux, le sacré et le profane, qui font la San Martinu. » Avant d’évoquer l’importance de se retrouver ensemble dans des moments et des contextes qui ne sont pas des plus faciles en Europe. Le maire a également profité de cette journée pour évoquer le travail menée par les agriculteurs de la région autour du blé et de l’autonomie alimentaire.



Ce 11 novembre, jour de l’armistice de la Première Guerre mondiale, une cérémonie au monument aux morts s’est également tenue durant la San Martinu. Le village a rendu hommage a ses enfants tombés durant la Grande Guerre.

