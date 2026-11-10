En Corse, le PIB a augmenté deux fois plus vite que dans le reste de la France depuis 2000

La Corse est la région française dont l'économie a le plus progressé au cours des deux dernières décennies. C'est ce que révèle une étude publiée ce mardi par l'Insee, qui s'est intéressée à l'évolution du produit intérieur brut (PIB) des régions entre 2000 et 2023. Sur cette période, le PIB corse a ainsi augmenté de 71 %, une fois les effets de l'inflation retirés, pour atteindre 12,7 milliards d'euros en 2023. « Avec 2,4 % par an, son évolution annuelle moyenne est deux fois supérieure à celle de l'Hexagone », souligne l'étude. Une croissance qui place l’île au premier rang des régions métropolitaines, et qui s'est également accompagnée d'une forte progression de l'emploi. Alors que celui-ci a augmenté de 0,7 % par an en moyenne au niveau national, la hausse a en effet atteint 1,9 % sur l'île.



Pour autant, malgré cette progression, la Corse reste la région qui produit le moins de richesses en valeur absolue. Avec ses 12,7 milliards d'euros de PIB, elle se classe en effet au treizième et dernier rang des régions métropolitaines, loin derrière le Centre-Val de Loire, dont le PIB est 7 fois supérieur. Une différence qui s'explique notamment par la taille de la population insulaire. La Corse représente ainsi 0,5 % de la richesse produite en France métropolitaine, soit une proportion proche de son poids démographique. « La Corse, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont d'ailleurs les seules régions métropolitaines où la contribution au PIB national est supérieure ou égale à leur poids démographique en 2023 », relève l'Insee.



Dans le détail, cette croissance repose principalement sur le secteur tertiaire, qui occupe une place prépondérante dans l'économie insulaire. Les services marchands représentent à eux seuls 51,5 % de la richesse créée sur l'île, contre 57,2 % en France métropolitaine. Sans surprise, le tourisme joue un rôle important dans cette dynamique. L'hébergement-restauration représente ainsi 6,3 % de la valeur ajoutée régionale, soit près de trois fois plus qu'au niveau national (2,4 %). Le commerce occupe également une place plus importante en Corse, avec 10,5 % de la richesse créée contre 9,7 % dans l'Hexagone. À l'inverse, les services aux entreprises et les activités d'information-communication restent nettement moins développés sur l'île, avec respectivement 7,4 % et 1,5 % de la valeur ajoutée régionale, contre 14,6 % et 5,4 % en France métropolitaine.



Mais l'économie corse se distingue surtout par le poids particulièrement important du secteur public et de la construction. Avec 29,2 % de la valeur ajoutée régionale, soit 8,3 points de plus qu'en France métropolitaine, les services non marchands, qui regroupent notamment l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale, occupent une place plus importante sur l'île que dans n'importe quelle autre région. « Ce poids s'explique notamment par un fort taux d'administration lié à l'aménagement du territoire, les économies d'échelle ne pouvant pas toujours être réalisées », explique l'Insee, qui rappelle que « dans les villages isolés en montagne, les services publics permettent de maintenir une proximité avec les habitants ».



Même constat pour le secteur du bâtiment, qui représente 8,9 % de la richesse créée en Corse, contre 5,7 % au niveau national. L'île est ainsi la région métropolitaine où la construction pèse le plus dans l'économie. Un secteur qui « s'appuie en effet sur un tissu d'entreprises particulièrement développé en Corse, composé très majoritairement de petites structures », souligne l'étude. À l'inverse, l'industrie et l'agriculture occupent une place moins importante dans la création de richesse. L'industrie ne représente ainsi que 9,2 % de la valeur ajoutée régionale, contre 14,6 % en France métropolitaine. Une différence que l'Insee explique notamment par la petite taille des entreprises industrielles insulaires, mais aussi par leur positionnement sur des activités où la productivité du travail est moins élevée. Quant à l'agriculture, elle ne contribue qu'à hauteur de 1,2 % à la richesse créée sur l'île, contre 1,6 % au niveau national. Un secteur qui repose lui aussi sur de petites structures, puisque neuf exploitations corses sur dix sont des micro, petites ou moyennes exploitations.



Si les services constituent le principal moteur de l'économie corse, leur rôle dans la croissance s'est encore renforcé ces dernières années. Entre 2012 et 2023, la valeur ajoutée régionale a ainsi progressé de 2 % par an en moyenne, contre 1,2 % au niveau national. Sur cette période, les services marchands ont contribué à hauteur de 1,3 point à cette augmentation annuelle, notamment grâce au dynamisme de l'emploi dans l'hébergement-restauration. Les services non marchands ont pour leur part apporté 0,6 point de croissance. « Cette contribution est due à la hausse de la masse salariale ainsi que celle des effectifs dans les services publics, notamment au sein des fonctions publiques territoriale et hospitalière afin de répondre aux besoins d'une population en forte augmentation », précise l'Insee. L'industrie a également contribué positivement à cette dynamique, notamment grâce à la progression de l'agroalimentaire et des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets. En revanche, la construction n'a pas contribué à la croissance de la valeur ajoutée sur cette période, tandis que l'agriculture a enregistré une contribution légèrement négative.



Cette progression de l'économie insulaire se retrouve également dans la richesse créée par habitant. En 2023, celle-ci atteignait 32 300 euros en Corse, plaçant l'île au cinquième rang des régions métropolitaines. Entre 2012 et 2023, elle a augmenté de 12 %, inflation déduite, contre 9 % dans l'Hexagone. Une évolution qui s'explique par plusieurs facteurs. Entre 2012 et 2017, la croissance a d'abord été portée par une amélioration de la productivité du travail, autrement dit une augmentation de la richesse produite par emploi. Mais depuis 2017, la situation a évolué. « Cette progression est due quasi exclusivement à la hausse du taux d'emploi », souligne l'étude. Une tendance favorisée par l'augmentation du nombre d'actifs, notamment en lien avec la réforme des retraites, mais aussi par la baisse du chômage. « Par ailleurs, la Corse se distingue des autres régions métropolitaines par une amélioration plus marquée de l'attractivité du marché du travail », relève l'Insee. Une progression qui reste toutefois freinée par l'évolution démographique de l'île, la population en âge de travailler augmentant moins rapidement que la population totale.



Et cette dynamique semble s'être poursuivie en 2024. Selon les données encore provisoires de l'Insee, le PIB de la Corse aurait atteint 13,4 milliards d'euros, soit une progression de 3,2 % en volume sur un an, contre 1,2 % en France métropolitaine. Une croissance encore plus soutenue que la moyenne enregistrée sur les deux dernières décennies. Le PIB par habitant aurait quant à lui progressé de 4,2 % pour atteindre 37 470 euros, permettant à la Corse de conserver sa cinquième place parmi les régions métropolitaines, juste derrière les Pays de la Loire. Le PIB par emploi aurait également augmenté de 4,2 %, pour s'établir à 91 930 euros, plaçant cette fois l'île au quatrième rang national. Des chiffres qui semblent confirmer la poursuite du rattrapage économique engagé par la Corse depuis le début des années 2000.



