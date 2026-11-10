Biguglia - 11-novembre : le collège Campo Vallone cultive le devoir de mémoire

Pour ce 108e anniversaire de l'armistice du 11 novembre, les collégiens et leurs professeurs n’ont pas fait les choses à moitié en ce mardi 10 novembre: Hommages, expositions, lectures, chorégraphie, chants…les nombreux invités, civils et militaires, ont apprécié. « Nous avons souhaité travailler sur le devoir de mémoire, la préservation de la mémoire, la transmission de l'histoire et l'engagement citoyen » explique Yannick Decombes, principale du collège Campo Vallone de Biguglia. « Grâce à une équipe très motivée, déterminée, à travers nos classes défense, cette journée se voulait jalonnée de rencontres avec des autorités civiles, militaires, des associations mémorielles pour permettre à nos élèves de mieux comprendre l'histoire, le devoir de mémoire, la mémoire qui sert aussi à éclairer le présent et à travailler à l'avenir. Le but était de leur permettre de confronter leurs connaissances au témoignage de ces différentes personnalités invitées et de pouvoir s'enrichir de leur expérience, de ce vécu et que le passé soit rendu tangible pour finalement mieux comprendre le présent. Nous avions invité des élèves de CM2 de l’école Defendini de Bastia pour faire un lien, à travers l’histoire, entre collège et primaire ».



En fil conducteur, les classes « Défense » de l’établissement. « Ce sont des classes profondément axées sur le parcours citoyen, des classes au sein desquelles sont travaillées les valeurs de la République, le développement de l’esprit solidaire, leur esprit d'engagement, avec une unité marraine, la base de Solenzara. Cette manifestation s'inscrit dans une directive nationale car depuis juillet 2026 il y a obligation de ce travail de mémoire chez les élèves, dès le primaire jusqu'aux classes de terminale. Ici, au collège Campo Vallone nous sommes plutôt avant-gardistes puisque nous menons depuis 4 ans ces hommages, à travers nos classes Défense ».





Après l’accueil des invités, plusieurs présentations des recherches des élèves bilingues et des classes de Défense ont été effectuées dans les salles du collège à travers capsules vidéos, audios, exposés, expositions… « Ces dernières années nous avons déjà eu l'occasion de préparer des hommages et des commémorations au sein de notre collège avec notamment des rencontres avec des anciens combattants » souligne Valérie Leccia, professeure d’histoire/géo, une des coordonnatrices de la journée. « Sont parties prenantes les classes Défense et bilingues et le Parcours artistique qui crée des chorégraphies pour l’occasion. Il y a eu un gros travail de recherche puisqu'il y a de jeunes élèves, dont les ancêtres ont fait cette guerre, qui viennent témoigner, lire des lettres d’époque ».





Parmi les rencontres proposées, la présentation des trois ordres : Ordre de la légion d’honneur par Véronique Cuvillier présidente de la section Haute-Corse de la Société des Membres de la Légion d'Honneur, Maurice Chiaramonti pour l’Ordre National du Mérite, Joseph Antoine Peretti Président Départemental Des Médaillés Militaires De Haute Corse. Présents également Léa Grazi l’ONAC, Office National des Anciens Combattants, Pierrette Calendini, Secrétaire de la section de Haute-Corse de l'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite…En visio-conférence des élèves ont pu dialoguer avec le Général Salazar qui officiait au Liban lors de l’attentat du Drakkar en 1983 qui avait fait une soixantaine de victimes parmi les soldats. Séquence émotion lorsque le tout jeune Paul-Marie Filippi, 5e B1, a parlé et rendu hommage à son ancêtre, Pierre Dominique Albertini, lieutenant-colonel au 3e groupe d'aviation, Croix de Guerre, décédé en octobre 1918, inhumé au cimetière de la Flotte en Charente Maritime.





La matinée s’est clôturée sur le parvis du collège avec une chorégraphie des élèves du Parcours Artistique Danse sur la chanson « Le chemin des Dames » des Chjami Aghjalesi, la « chanson du Bleuet de France » et « On sera là » de Jean-Jacques Goldman. Des lectures de lettres de Poilus ont suivi, puis des poèmes écrits par des élèves et un poème « Funeste Drakkar » en hommage aux 58 parachutistes tombés au Liban en octobre 1983. Juste avant la sonnerie aux morts et la minute de silence, le Dio Vi Salve Regina a été entonné par Alexandre Vutano, ancien élève de 3e bilingue. La Marseillaise qui a clos l’hommage a été interprétée par les élèves de 4e et 3e Défense.





Dans l’après-midi, un volet sportif avec des élèves de Françoise Simeoni, professeure d’EPS. « Chaque année on essaye de faire participer les élèves de manière interdisciplinaire ou transdisciplinaire, pour leur permettre de donner du sens à leur travail, à leur apprentissage. L'année dernière nous avions reconstitué des monuments aux morts en utilisant l'activité AcroSport sur la place Saint-Nicolas. Cette année, avec les 3e et 4e Delta, on a décidé de les investir d'une façon complètement différente en les faisant travailler en interdisciplinarité, autour du collectif de l'entraide avec un tournoi de futsal. Un tournoi de sport collectif peut en effet être le meilleur moyen de créer ce ciment entre les jeunes, de créer cette solidarité entre nos élèves, entre les niveaux ».



