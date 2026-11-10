Bonifacio : la RT40 fermée en raison d'un risque de rupture d'une retenue d'eau

Les conséquences des intempéries de la semaine dernière continuent de se faire sentir dans l'Extrême-Sud de l'île. Ce mardi, la mairie de Bonifacio a annoncé qu'une digue de l'étang de Frasselli, situé sur des terrains militaires et communément appelé « étang Wagner », présente « des dommages au niveau de sa digue naturelle ». Une situation préoccupante puisqu'« un risque de rupture a été identifié, susceptible d'entraîner un déversement important des eaux dans la vallée, jusqu'à la baie de Ventilegne », indique la municipalité sur ses réseaux sociaux. Si aucune habitation n'est menacée, la proximité immédiate de cette retenue d'eau avec la RT40 fait en revanche craindre que des véhicules puissent être emportés par les flots si la digue venait à céder.



Face à ce risque, et « à titre conservatoire, en concertation avec l'État, la Collectivité de Corse, la Communauté de Communes et les services de secours », plusieurs mesures de précaution ont été décidées. La circulation est ainsi interdite sur la RT40, entre l'embranchement de la Tonara et celui de Scopetto. Pour rejoindre Figari et Sotta depuis Bonifacio, les automobilistes sont désormais invités à emprunter la RT10 via la RD859. La mairie souligne toutefois qu'« une vigilance particulière reste nécessaire sur les autres portions de la RT10, compte tenu des conséquences des récentes intempéries sur le réseau routier ». La route de Saparelli reste quant à elle accessible uniquement aux véhicules légers.

Par ailleurs, la circulation piétonne ainsi que les activités sportives et nautiques sont également interdites dans la baie de Ventilegne et ses environs, en raison du risque de déversement des eaux.



Dans l'attente d'une évaluation plus précise de la situation, les services compétents de l'État doivent se rendre sur place ce mercredi « afin d'expertiser les dommages constatés, d'évaluer précisément les risques et de déterminer les mesures à mettre en œuvre ». La municipalité précise également que « la cellule de veille du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est activée afin d'assurer un suivi attentif de l'évolution de la situation, en lien avec l'ensemble des autorités compétentes ».



En attendant les conclusions de cette expertise, la commune appelle « chacun à la plus grande prudence, à limiter ses déplacements dans les secteurs concernés et à respecter strictement les restrictions et consignes de sécurité en vigueur ».