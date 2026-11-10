Bonifacio : la RT40 fermée en raison d'un risque de rupture d'une retenue d'eau

Face à ce risque, et « à titre conservatoire, en concertation avec l'État, la Collectivité de Corse, la Communauté de Communes et les services de secours », plusieurs mesures de précaution ont été décidées. La circulation est ainsi interdite sur la RT40, entre l'embranchement de la Tonara et celui de Scopetto. Pour rejoindre Figari et Sotta depuis Bonifacio, les automobilistes sont désormais invités à emprunter la RT10 via la RD859. La mairie souligne toutefois qu'« une vigilance particulière reste nécessaire sur les autres portions de la RT10, compte tenu des conséquences des récentes intempéries sur le réseau routier ». La route de Saparelli reste quant à elle accessible uniquement aux véhicules légers.
Par ailleurs, la circulation piétonne ainsi que les activités sportives et nautiques sont également interdites dans la baie de Ventilegne et ses environs, en raison du risque de déversement des eaux.
Dans l'attente d'une évaluation plus précise de la situation, les services compétents de l'État doivent se rendre sur place ce mercredi « afin d'expertiser les dommages constatés, d'évaluer précisément les risques et de déterminer les mesures à mettre en œuvre ». La municipalité précise également que « la cellule de veille du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est activée afin d'assurer un suivi attentif de l'évolution de la situation, en lien avec l'ensemble des autorités compétentes ».
En attendant les conclusions de cette expertise, la commune appelle « chacun à la plus grande prudence, à limiter ses déplacements dans les secteurs concernés et à respecter strictement les restrictions et consignes de sécurité en vigueur ».
𝐈𝐍𝐓𝐄𝐌𝐏𝐄́𝐑𝐈𝐄𝐒 | 𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐋𝐋𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐒𝐔𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐄́𝐂𝐀𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀̀ 𝐁𝐎𝐍𝐈𝐅𝐀𝐂𝐈𝐎 Une retenue collinaire située sur les terrains militaires de Frasselli, communément appelée « étang Wagner », présente des dommages au niveau de sa digue naturelle. Un risque de rupture a été identifié, susceptible d’entraîner un déversement important des eaux dans la vallée, jusqu’à la baie de Ventilegne. À titre conservatoire, et en concertation avec l’État, la Collectivité de Corse, la Communauté de Communes et les services de secours, plusieurs mesures de précaution sont mises en place : 🚫 Circulation interdite sur la RT40, entre l’embranchement de la Tonara et celui de Scopetto. La RT10 devient l’itinéraire à privilégier pour rejoindre Figari et Sotta depuis Bonifacio, via la RD859. Une vigilance particulière reste toutefois nécessaire sur les autres portions de la RT10, compte tenu des conséquences des récentes intempéries sur le réseau routier. La route de Saparelli reste ouverte uniquement aux véhicules légers. 🚫 La circulation piétonne ainsi que les activités sportives et nautiques sont interdites dans la baie de Ventilegne et ses environs. Les services compétents de l’État se rendront sur place demain afin d'expertiser les dommages constatés, d'évaluer précisément les risques et de déterminer les mesures à mettre en œuvre. La cellule de veille du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est activée afin d'assurer un suivi attentif de l'évolution de la situation, en lien avec l'ensemble des autorités compétentes. La Commune appelle chacun à la plus grande prudence, à limiter ses déplacements dans les secteurs concernés et à respecter strictement les restrictions et consignes de sécurité en vigueur. Merci à tous pour votre vigilance et votre compréhension.— Mairie de Bonifacio (@MairieBonifacio) November 10, 2026
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